Almeida viaja el miércoles a Leipzig para apoyar la "oportunidad histórica" del Rayo en la Conference

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto oficial de inauguración de la muestra al aire libre instalada en el paseo de Recoletos, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). Esta iniciativa cultural e institucional forma parte del pr - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, viajará este miércoles a Leipzig (Alemania) para apoyar la "oportunidad histórica" del Rayo Vallecano en la final de la Conference League que disputará contra el Crystal Palace inglés.

A Almeida le hace "una enorme ilusión acompañar al Rayo", ha asegurado tras inaugurar una exposición fotográfica sobre las cuatro visitas papales a Madrid en el Paseo de Recoletos. "Espero que podamos volvernos con la Conference League, celebrarlo en Vallecas y en la ciudad de Madrid porque es una oportunidad histórica para el Rayo", ha subrayado.

"Toda la ciudad y todo el barrio de Vallecas sabe que es un momento que va a ser muy especial, que vamos a vivirlo ahí en Leipzig, que voy a estar ahí con la afición y con el equipo y que espero de verdad que lo puedan ganar porque nos darían una alegría inmensa a todos", ha deseado.