Fútbol/Conference.- Más de 350 efectivos velarán por la seguridad en el Rayo-Estrasburgo de este jueves en Vallecas

Fachada del estadio de fútbol de Vallecas, dónde suele jugar el Rayo Vallecano, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad para el partido de semifinales de la UEFA Conference League entre el Rayo Vallecano y el Racing Club de Estrasburgo Alsacia francés, que se disputará este jueves a las 21.00 horas en el Estadio de Vallecas, contará con más de 350 efectivos.

El encuentro ha sido catalogado como de Alto Riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, lo que obliga a ambos clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales.

Entre estas medidas destaca el aumento de los controles en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de accesos al estadio, según un comunicado de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Además, las fuerzas de seguridad reforzarán sus despliegues preventivos, especialmente en los referidos a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con los operadores implicados en la celebración del evento y la protección de los asistentes.

El concreto, el dispositivo de seguridad estará formado por agentes de la Unidad de Intervención Policial, Unidad de Caballería, Brigada Provincial de Información, Brigada Móvil, Unidad de Subsuelo y Guías Caninos de la Policía Nacional.

Junto a ellos habrá agentes de la Policía Municipal de Madrid, sanitarios del Samur-Protección Civil, Bomberos de la capital y vigilantes y auxiliares del propio club. Se insta a los aficionados a acudir con antelación al estadio para pasar los controles de seguridad.

Se prevé la asistencia de unos 745 aficionados franceses con entrada para un Estadio de Vallecas que rondará su aforo máximo de casi 15.000 personas. Se trata de un partido histórico para los franjirrojos al ser su primera participación en semifinales de competición europea.