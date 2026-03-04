AMP. Crónica del Real Sociedad - Athletic Club: 1-0

Archivo - Mikel Oyarzabal of Real Sociedad reacts during the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and Athletic Club at Anoeta on November 1, 2025, in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

La Real Sociedad sujeta al Athletic Club y avanza a la final de la Copa del Rey

Un penalti anotado por Oyarzabal en el 87' selló el triunfo donostiarra (1-0) y su billete para pelear el título contra el Atlético de Madrid

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Real Sociedad ha ganado este miércoles por 1-0 al Athletic Club en el partido de vuelta de su semifinal en la Copa del Rey Mapfre, haciendo bueno su 0-1 cosechado durante la ida en el Estadio de San Mamés y gracias a ello se ha clasificado para la final del torneo, donde se enfrentará al Atlético de Madrid en busca del título.

Al primer minuto de juego en Anoeta, Álex Berenguer creó peligro para el Athletic con un cabezazo desviado tras el centro de Iñaki Williams. La respuesta local fue una internada de Gonçalo Guedes por la banda derecha hasta la línea de fondo, con un centro taponado bien por la zaga rival.

En el 13' probó suerte Carlos Soler con el lanzamiento directo de una falta lateral, desde el lado izquierdo y a pie cambiado, pero Álex Padilla contestó con una bonita parada. No obstante, careció de continuidad el ataque 'txuri-urdin', hasta que Mikel Oyarzabal en el 36' filtró un pase raso y largo para la carrera de Guedes, cuyo centro se quedó sin remate.

Tampoco tuvo rematador en el 40' un centro de Oihan Sancet al punto de penalti, uno de los pocos acercamientos al área de Unai Marrero antes del descanso. Minuto y medio más tarde, el cancerbero local atrapó a media altura un derechazo blando de Berenguer desde la frontal del área; y otra muestra de la mala puntería bilbaína fue una volea fallida de Sancet.

Antes de irse a vestuarios, al contragolpe estrelló Guedes un tiro en el lateral de la red y, a la salida de ese córner, Jon Gorrotxategi mandó otro derechazo por encima del larguero. En la reanudación, los pupilos de Ernesto Valverde comenzaron mejor, pero la Real se entonó gracias a las sustituciones e incordió en el 63' con un cabezazo alto de Yangel Herrera.

El omnipresente Guedes falló otro remate en el 66', demostrando que el equipo entrenado por Pellegrino Matarazzo tenía su mirilla desviada. Como era algo compartido, Berenguer en el 73' cruzó mucho un derechazo raso. La tensión crecía con el paso del tiempo y más se cargó el ambiente cuando en el 83', mientras se hacían varias sustituciones, el VAR llamó al árbitro.

Se alertó entonces a César Soto Grado para que revisase un agarrón de Iñigo Ruiz de Galarreta sobre Yangel Herrera en un saque de esquina muy previo, a lo que el trencilla de campo reaccionó decretando pena máxima; Oyarzabal la transformó como en él es habitual y la afición local festejó que la plaza de finalista estaba ya casi en el bolsillo de su equipo.

En el larguísimo tiempo añadido, Mikel Vesga rondó el empate después de un barullo en el área al saque de un córner, pero Marrero hizo una parada de balonmano y evitó su gol. En ese desenlace destartalado, primero Luka Sucic y sobre la 'bocina' Orri Óskarsson, éste con un cabezazo al poste, merodearon el 2-0. Pero finalmente no les hizo falta y la Real celebró.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL SOCIEDAD, 1 - ATHLETIC CLUB, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL SOCIEDAD: Marrero; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Soler (Óskarsson, min.83), Gorrotxategi, Turrientes (Herrera, min.59); Barrenetxea (Pablo Marín, min.59), Guedes (Muñoz, min.90+3) y Oyarzabal (Sucic, min.90+3).

ATHLETIC CLUB: Padilla; Vivian, Paredes (Areso, min.67), Laporte, Yuri; Jauregizar (Vesga, min.82), Rego (De Galarreta, min.56); Iñaki Williams, Sancet (Navarro, min.67), Berenguer; y Guruzeta (Serrano, min.82).

--GOL:

1-0, min.87: Oyarzabal (p).

--ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano). Amonestó con tarjeta amarilla a Herrera (min.90+7) y Muñoz (min.90+9) por parte de la Real Sociedad, y a Paredes (min.23), Jauregizar (min.56), Guruzeta (min.70), Areso (min.81) y Laporte (min.90+2) en el Athletic Club.

--ESTADIO: Anoeta.