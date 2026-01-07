AMP. Racing-Barcelona, Albacete-Real Madrid y Deportivo-Atlético, en octavos de Copa del Rey

General view during the draw for the round of 16 of the Copa del Rey, at the Ciudad del Futbol, on January 07, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

LAS ROZAS (MADRID), 7 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid quedaron emparejados respectivamente con el Racing de Santander, el Albacete Balompié y el Deportivo de La Coruña, todos equipos de LaLiga Hypermotion, en los octavos de final de la Copa del Rey MAPFRE 2025-2026, según deparó el sorteo celebrado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El resto de emparejamientos de este cruce, que será a partido único y se disputará entre el 13 y el 15 de enero, medirán a la Cultural y Deportiva Leonesa y al Athletic Club, al Burgos CF y al Valencia CF, al Real Betis y al Elche CF, a la Real Sociedad y a Osasuna y al Deportivo Alavés y al Rayo Vallecano.

En un sorteo condicionado, ya que los cuatro equipos presentes en la Supercopa de España, el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, sabía que se enfrentarían a uno de los cinco supervivientes de LaLiga Hypermotion, dejando un enfrentamiento entre los dos actuales líderes de cada categoría.

El Barça, actual campeón que en su estreno copero sufrió para eliminar al CD Guadalajara, tendrá que rendir visita a los Campos de Sport de El Sardinero, un estadio en el que no juega desde hace casi 14 años, con triunfo liguero por 0-2 y doblete de Leo Messi, y donde será desafiado por el Racing de Santander, líder de LaLiga Hypermotion con un fútbol ofensivo que le hace promediar más de dos goles por encuentro y que en la anterior ronda dejó fuera al Villarreal CF para entre los 16 mejores del torneo por primera vez desde la 2013-2014.

En la estadística de la competición, los dos equipos no se ven las caras en la Copa del Rey desde precisamente los octavos de final de la temporada 1988-1989, entonces a doble partido y con clasificación del conjunto blaugrana por un global de 4-2 tras ganar 0-1 y 3-2.

Por su parte, el Real Madrid tendrá que desplazarse hasta el Estadio Carlos Belmonte de Albacete para medirse al conjunto manchego, verdugo del RC Celta en los dieciseisavos de final, situado en la parte baja de la clasificación y al que nunca se ha medido en la Copa del Rey.

De hecho, hay que remontar al año 2005, para ver su último duelo en el feudo albaceteño, con triunfo madridista con remontada por 1-2 y tantos de Iván Helguera y Michael Owen. El choque será especial para el central del Albacete Jesús Vallejo, exjugador del 15 veces campeón de Europa y clave en la anterior eliminatoria.

Por su parte, los octavos de final tendrán otro choque atractivo entre el Deportivo de La Coruña, quinto de LaLiga Hypermotion, y el Atlético de Madrid, un duelo entre dos equipos que saben lo que es ganar la Copa del Rey.

El 'Depor', que ha vuelto a esta ronda copera nueve años después tras eliminar al RCD Mallorca en los dieciseisavos, apelará a Riazor para tumbar al conjunto colchonero, al que se enfrentará por séptimo ocasión en el torneo del 'k.o', la última en 2003-2004 y también en octavos y pase rojiblanco por el valor doble de los goles a domicilio tras el 1-1 de la vuelta en A Coruña. El Atlético no visita Riazor desde noviembre de 2017 con triunfo por 0-1 gracias a un gol de Thomas Partey en el minuto 91.

Finalmente, el bombo emparejó a otros dos equipos de LaLiga Hypermotion que siguen vivos, la Cultural y Deportiva Leonesa, decimoquinto de la División de Plata, y el Burgos CF, décimo, con dos campeones como el Athletic Club, segundo más laureado de la competición, y el Valencia CF, respectivamente. Los tres duelos entre Primeras dejaron eliminatorias equilibradas entre el al Real Betis y el Elche CF, la Real Sociedad y el CA Osasuna, y el Deportivo Alavés y el Rayo Vallecano.