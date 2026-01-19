Fútbol/Copa.- AMP2. Albacete-FC Barcelona y Betis-Atlético, en cuartos de final de la Copa del Rey

General view during the draw for the Quarter-finals of the Copa del Rey, at the Ciudad del Futbol, on January 19, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

(Amplía con horarios)

LAS ROZAS (MADRID), 19 (EUROPA PRESS)

El Albacete Balompié, único equipo superviviente de LaLiga Hypermotion, jugará ante el FC Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey mapfre 2025-2026, según deparó este lunes el sorteo de la antepenúltima ronda celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y que dejó también un atractivo duelo entre el Real Betis y el Atlético de Madrid.

El resto de emparejamientos de cuartos de final serán los que midan en Mestalla a dos campeones coperos como el Valencia CF y el Athletic Club, y, en Mendizorrotza, al Deportivo Alavés y a la Real Sociedad, protagonistas de un derbi vasco.

Los enfrentamientos de cuartos de final se celebrarán entre el martes 3 y el jueves 5 de febrero, de nuevo a partido único antes de que el torneo entre en las eliminatorias a doble partido en las semifinales -10/11 de febrero y 3/4 de marzo-.

Después de dejar ya en el camino al RC Celta y, sobre todo, al Real Madrid en los octavos de final, el Albacete Balompié tratará de dar una nueva campanada en el torneo del 'k.o' ante el FC Barcelona, otra ilustre visitante este año del Carlos Belmonte y al que nunca se ha enfrentado en la Copa del Rey.

Y como sucediera con el conjunto madridista, el equipo manchego, actual decimocuarto clasificado de LaLiga Hypermotion, se reencontrará dos décadas después con el blaugrana, en el choque que abrirá los cuartos de final el martes 3 de febrero. El último duelo entre ambos fue en el Camp Nou en mayo de 2005, con triunfo local por 2-0, en un partido recordado porque fue el primer gol de Leo Messi con el Barça, mientras que en noviembre de 2004 fue la última visita 'culer' al Belmonte, con trabajada victoria por 1-2.

"Lo vamos a dar todo y creo que vamos a ponerle mucho corazón y mucha ilusión, que ya se lo pusimos en la anterior eliminatoria. Es un partido ilusionante y creo que hay que intentar pasar, que está muy difícil porque es un equipazo, pero como ya le demostramos al Real Madrid, le metimos ilusión y mucho corazón, y vamos a intentarlo", expresó el delantero del Albacete Jefté Betancor, héroe ante los madridistas con un doblete, en videollamada tras conocer el emparejamiento.

El sorteo dejó como duelo más atractivo entre 'Primeras' el que enfrentará el jueves 5 al Real Betis y al Atlético de Madrid en el Estadio de La Cartuja, lo que equilibra algo más la eliminatoria, aunque al técnico verdiblanco Manuel Pellegrini no se le da demasiado bien medirse a Diego Pablo Simeone.

En esta temporada, el conjunto rojiblanco ya se llevó el encuentro liguero en la capital hispalense por 0-2, y hay que remontarse a hace más de diez años para ver su último enfrentamiento en la Copa del Rey. Fue en la temporada 2012-2013, también en cuartos, pero a doble partido, con clasificación del Atlético de Madrid tras ganar la ida en casa 2-0 y empatar en el Benito Villamarín un gol. Meses después, el club madrileño conquistaría en el Santiago Bernabéu su último trofeo copero ante el Real Madrid.

Además, dos equipos que no atraviesan su mejor momento deportivo, pero campeones ambos de esta competición como el Valencia CF y el Athletic Club se verán las caras el miércoles 4 en Mestalla, donde los 'Leones' ganaron por 1-3 y eliminaron a los 'che' hace tres años en la misma ronda.

La ronda de cuartos de final se completa con el derbi vasco, también el día 4, entre el Deportivo Alavés y la Real Sociedad, que se cruzarán en el Estadio de Mendizorrotza. El conjunto 'babazorro', que aún no ha encajado un gol en el torneo, y el realista, reanimado desde la llegada al banquillo de Rino Matarazzo. Ambos se vieron por última vez en Copa, en los dieciseisavos de final de la campaña 2003-2004, a un partido y con victoria vitoriana por 1-0.

--EMPAREJAMIENTOS DE CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY.

-Martes 3 de febrero.

Albacete Balompié - FC Barcelona 21.00.

-Miércoles 4.

Deportivo Alavés - Real Sociedad 21.00.

Valencia CF - Athletic Club 21.00.

-Jueves 5.

Real Betis - Atlético de Madrid 21.00.