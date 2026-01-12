El Deportivo-Atlético y el Cultural-Athletic de Copa del Rey, declarados de alto riesgo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riesgo el Deportivo de La Coruña-Atlético de Madrid y el Cultural y Deportiva Leonesa de la Copa del Rey.

Ambos encuentros corresponden a los octavos de final del torneo y se disputan este martes 13 de enero a partir de las 21.00 horas en el Estadio de Riazor de A Coruña y en el Reino de León, respectivamente.

Además, también ha recibido esta condición de alto riesgo el Deportivo de La Coruña-Real Racing Club, perteneciente a la jornada 23 de LaLiga Hypermotion y que se disputará el domingo 25 de enero.

El Ministerior del Interior recuerda que la declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos a los pabellones o estadios.

Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.