Endrick: "Compito con los cuatro mejores delanteros del mundo, tengo que trabajar"

01 April 2025, Spain, Madrid: Real Madrid' Endrick celebrates scoring during the Spanish King's Cup (Copa del Rey) semi-final soccer match between Real Madrid CF and Real Sociedad at Santiago Bernabeu Stadium. Photo: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa

01 April 2025, Spain, Madrid: Real Madrid' Endrick celebrates scoring during the Spanish King's Cup (Copa del Rey) semi-final soccer match between Real Madrid CF and Real Sociedad at Santiago Bernabeu Stadium. Photo: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa - Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Endrick, autor de uno de los goles que le ha dado el pase a la final de la Copa del Rey al conjunto blanco en el partido de vuelta de semifinales de este martes ante la Real Sociedad (4-4), ha asegurado que debe "trabajar" para poder competir "con los cuatro mejores delanteros del mundo", además de afirmar que le gustaría estar "toda la vida" en el club blanco.

"En el Madrid hay que trabajar, y trabajando tiene oportunidades. Tengo que trabajar. Cuando entro al campo, debo ayudar y marcar goles. Si me ponen a titular, voy a jugar y pelear para mi equipo. Pero si no, estaré muy tranquilo. Estaré apoyando a todo mi equipo, porque lo más importante es ganar. Y quiero ganar títulos", señaló ante los medios de comunicación tras el partido.

Además, espera poder seguir muchos más años en el equipo. "Quiero estar aquí toda mi vida, y para estar aquí hay que trabajar, seguir trabajando. Ha sido un gran pase de Vini, me la ha pasado muy bien", dijo. "Estoy en el mayor club del mundo, tengo a los cuatro mejores del mundo aquí. Cuando entro, tengo que demostrar un poquito", continuó.

Sobre si se merece jugar titular en la final de Copa, el brasileño aseguró que "eso es cosa del entrenador". "Los cuatro delanteros que están ahí son los mejores del mundo: Vini, Kylian, Jude y Rodrygo. Yo no soy nadie. Estoy aquí, soy amigo de todos, un jugador que quiere trabajar y estar aquí toda mi vida. Yo tengo que trabajar, no me importa quién vaya a jugar. Estoy aquí, muy tranquilo. Si me ponen, voy a dar todo por el Madrid", subrayó.

"No he visto lo que se ha dicho por ahí, la prensa es difícil. Cuando está arriba, la prensa está contigo. Cuando está abajo, tú eres malo, no sirves para nadie. A mis 17 años, no miro cosas de prensa, no miro lo que los otros dicen. Solo quiero jugar fútbol y estar muy contento con mi familia. Quiero seguir aquí, feliz, contento, trabajando, porque quiero estar toda mi vida aquí", finalizó.