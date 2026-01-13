Fútbol/Copa.- Incidentes puntuales y quedada fallida entre ultras de Deportivo de La Coruña y Atlético de Madrid

Archivo - October 18, 2020, La Coruna, Spain: Supporters in the stadium during the Spanish 2 Division B Grupo 1A match between RC Deportivo de la Coruna and UD Salamanca at Riazor on October, 18 2020 in Madrid, Spain. - Europa Press/Contacto/Indira - Archivo

A CORUÑA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El partido de los octavos de final de la Copa del Rey MAPFRE entre Deportivo de La Coruña y Atlético de Madrid, fijado para este mismo martes a las 21.00 horas en el Estadio Abanca Riazor, ha generado incidentes puntuales y una quedada fallida entre aficionados ultras de ambos equipos.

Desde la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, han explicado a Europa Press que "la Policía Nacional detectó una posible quedada" pero que cuando se desplazaron al lugar "solo aparecieron" los del Deportivo.

Por otra parte, fuentes policiales consultadas han confirmado que hubo a primera hora de la tarde "incidentes" que han limitado a "peleas a modo puntual, no multitudinarias", sin vincular estos hechos con grupos vinculados a un club o al otro. Todo esto, han apuntado, "sin nada de gravedad".