José Alberto cree que el Racing puede superar al Barça: "Estoy súper tranquilo"

José Alberto. - RACING

SANTANDER, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Real Racing Club de Santander, José Alberto López, cree que el equipo cántabro, si está a su "mejor nivel", puede superar la eliminatoria de este jueves en los octavos de final de la Copa del Rey contra el Fútbol Club Barcelona, que se disputará a partir de las 21:00 horas en los Campos de Sport de El Sardinero.

"Estoy durmiendo más profundo que nunca, estoy súper tranquilo, con la ilusión de jugar contra el Barça", ha manifestado el entrenador este miércoles en rueda de prensa previa al encuentro contra el reciente ganador de la Supercopa de España en Arabia.

Según ha destacado, el partido de este jueves ha generado una "gran expectación", después de 13 años sin jugar contra los equipos con los que "deben enfrentarse". "Que son los primeros, como nuestra afición, de Primera División", añadió.

"Hay que disfrutar del momento en el que estamos, mirar hacia adelante y no tener miedo. Cuando el balón empieza a rodar, estamos al 50 por ciento", ha apuntado.

En cuanto al delantero Juan Carlos Arana, José Alberto ha señalado que el jugador "necesita jugar para ayudar al equipo". "Es lo que quiere él y lo que queremos nosotros", ha indicado.

La convocatoria del Racing para el partido contra el Barça estará compuesta por Jokin Ezkieta, Laro, Mantilla, Mario García, Manu H., Castro, Íñigo, Guliashvili, Aldasoro, Arana, Vicente, Andrés, Maguette, Sangalli, Facu, Michelín, Canales, G. Puerta, Suleiman, Pablo Ramón, Damián, Manex Lozano, Salinas, Sergio M. M. y Diego Fuentes.

El Racing también ha solicitado a los asistentes al encuentro de este jueves en Copa que todos aquellos que tengan la entrada digital acudan al estadio con ella previamente descargada en el teléfono móvil.