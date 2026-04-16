José Luis Sanz agradece la "apuesta segura" para la final: "Sevilla está especializada en grandes eventos"

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (i) y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en el área 'Fair Play' de la RFEF. A 25 de abril de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). La final de la Copa del Rey, que tendrá lugar este sábado en Sevilla, - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha calificado la final de la Copa del Rey Mapfre, que se celebra este sábado en el Estadio de La Cartuja, como la "fiesta del fútbol español" y ha agradecido tanto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como a la Junta de Andalucía su "apuesta" por la ciudad hispalense.

"Era una apuesta segura, porque Sevilla tiene un magnífico estadio de 70.000 espectadores", ha asegurado Sanz en referencia al recinto que albergará el encuentro entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, previsto para las 21,00 horas. Así lo ha expresado el regidor en un acto en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, junto al presidente autonómico, Juanma Moreno, y el de la RFEF, Rafael Louzán.

"Sevilla es una ciudad especializada en la organización de grandes eventos deportivos y con una amplia oferta hostelera, que este fin de semana ha presentado un lleno técnico", ha destacado en alusión a las declaraciones a esta agencia del presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla (AHS), Jorge Castilla, en las que aseguraba que la ocupación ronda el 95 por ciento y los precios medios de los hoteles están en torno a los 400 o 500 euros.

Por último, ha resaltado que Sevilla es una ciudad "bien comunicada". "Espero que disfruten de la ciudad de Sevilla, de la Feria de Abril y de la tarde de toros con Morante y con un magnífico partido (de Europa League de este jueves, con el Sporting de Braga), que ganará el Betis", ha bromeado el edil al concluir su participación en la presentación.