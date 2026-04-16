Juanma Moreno valora la final como "una proyección" del fútbol sevillano y de toda Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto oficial de recibimiento a la Copa del Rey de Fútbol. A 16 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El estadio de La Cartuja de Sevilla acoge por séptima vez consecutiva u - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección en las próximas elecciones autonómicas, Juanma Moreno, ha puesto en valor la importancia de la final de la Copa del Rey Mapfre, que disputarán el Atlético de Madrid y la Real Sociedad el próximo sábado en el sevillano Estadio de La Cartuja.

Así, ha calificado este evento deportivo como "una proyección de nuestro fútbol, una proyección de nuestro país y una proyección muy especial de nuestra tierra", de Andalucía y de la ciudad de Sevilla.

Durante la recepción de la Copa que ha tenido lugar este jueves en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, Moreno ha dado la bienvenida y enhorabuena ambos finalistas y a sus correspondientes aficiones. Asimismo, ha valorado que tanto para Andalucía y Sevilla es "un orgullo y un hito" poder ser anfitrionas de un evento deportivo de gran importancia a nivel nacional.

Luego el presidente de la Junta ha subrayado que, con el partido del próximo sábado, La Cartuja habrá acogido un total de nueve finales de la Copa del Rey --siete de ellas en los últimos seis años--, incidiendo a su vez en que seguirá siendo la sede de la competición hasta 2028, según el acuerdo la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Además, ha agradecido al presidente de la RFEF, Rafael Louzán, su "apuesta decidida por La Cartuja, Sevilla y por Andalucía". "Gracias por tenernos en cuenta, por sentirnos próximos, por esa cooperación y colaboración tan estrecha. Además por esa complicidad que hace que los obstáculos que puedan aparecer, los podamos remover entre todos", ha expresado Juanma Moreno.

Al hilo, ha trasladado al resto de instituciones su agradecimiento por ser reconocidos tras las labores realizadas en dicho Estadio. "Nos sentimos sumamente honrados y también sumamente reconocidos tras el esfuerzo realizado también en el estadio para actualizarlo, mejorar su aforo y hacerlo mucho más confortable", ha afirmado el líder autonómico, añadiendo que este proyecto seguirá desarrollándose con el objetivo de mejorar el Estadio de La Cartuja para ser sede del Mundial de Fútbol 2030.

Esta iniciativa, según ha precisado Moreno, también se llevará a cabo por la proyección nacional e internacional de la marca Andalucía y de Sevilla porque, "este evento deportivo es un acontecimiento que trasciende de nuestra frontera, que llega prácticamente a los cinco continentes".

"Es una proyección de nuestro fútbol, una proyección de nuestro país y una proyección muy especial de nuestra tierra, de Andalucía y de la ciudad de Sevilla, además de que tiene un gran impacto económico de una cita de estas características", ha remarcado.

CERCA DE 260 MILLONES DE EUROS EN LAS ÚLTIMAS SEIS FINALES

En este sentido, el candidato por el PP-A ha destacado que las seis últimas Copas del Rey celebradas en la capital hispalense han tenido una repercusión económica directa en torno a los 260 millones de euros, lo que acredita, a su juicio, "una tendencia muy clara de que el deporte se ha consolidado en Andalucía también como un motor económico y también turístico de primer orden".

Por otro lado, ha informado de que, como en anteriores ediciones, la Copa se expondrá en la sala de uso múltiple del Palacio de San Telmo a partir de las 17,00 horas de este jueves, para que los ciudadanos puedan visitarla y "puedan empaparse del espíritu de la Final de Copa".

Además, Moreno ha deseado que Andalucía sea una vez más ejemplo en toda España durante la celebración de este evento y que discurra sin ningún tipo de incidente y bajo un buen ambiente. "Mi deseo es que desde Andalucía volvamos a ser una vez más ejemplos en España, con respeto, sin insultos, que reine buen ambiente, sin ningún tipo de pelea; evidentemente, con juego limpio, sin engaños, que la lucha sea entre adversarios y que al final, se den la mano", ha puesto de manifiesto.

"Espero que impere la honestidad, el esfuerzo, el respeto y los valores que tanto amamos en Andalucía", ha concluido el presidente, tras darle la enhorabuena a ambos equipos de cara al partido.