Los jugadores de la Real regresan este domingo con la Copa y el lunes será el recibimiento en Donostia

Duje Caleta-Car of Real Sociedad celebrates with the trophy during the Spanish Cup, Copa del Rey, Final match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at La Cartuja stadium on April 18, 2026 in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

BILBAO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores de la Real Sociedad regresan este domingo a casa con la Copa del Rey que este sábado ganaron en La Cartuja de Sevilla al imponerse al Atlético de Madrid, mientras que el recibimiento oficial en Donostia-San Sebastián será este lunes, a las 19.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento donostiarra.

El equipo txuri-urdin vuelve de la ciudad hispalense a Zubieta, en la capital guipuzcoana, sobre las 14.00 horas, donde miles de aficionados le darán la bienvenida y festejarán con los jugadores la victoria copera.

Este lunes los guipuzcoanos se echarán a las calles para celebrar la victoria de la cuarta Copa de los txuri-urdin y se espera que la marea blanquiazul desborde las calles de San Sebastián.

Desde las 15.00 horas y hasta que finalice la recepción oficial, se prevé que la comitiva de la Real parta del estadio de Anoeta, y recorra la Avenida de Madrid, Pío XII, Sancho el Sabio, Plaza Centenario, Calle Urbieta, Avenida de la Libertad, Calle Okendo y Boulevard, hasta llegar al Ayuntamiento.