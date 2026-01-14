Las peñas del Racing de Santander denunciarán a los integrantes que revendan su entrada de octavos

Archivo - El Racing pone a la venta 400 entradas en La Gradona por el 110 aniversario del Club - RACING DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Peñas Racinguistas (APR) denunciará ante el propio club a aquellos abonados peñistas que sean identificados por revender su entrada de la Copa del Rey MAPFRE para el partido que el Racing de Santander disputará este jueves (21.00 horas) contra el FC Barcelona.

Desde su cuenta en la red social X, la APR ha señalado que le "consta" que hay algunos integrantes de las peñas que están revendiendo su entrada de Copa correspondiente a este partido de octavos de final. Y les ha recordado que la denuncia podría significar la apertura de un expediente sancionador que puede acabar con la pérdida de su condición de abonado.

La Gradona de los Malditos, ubicada en el fondo norte de El Sardinero, también ha indicado en redes sociales que les había "llegado información" de que algunos de sus socios están revendiendo sus entradas del partido contra el Barça. "Si nos enteramos de alguno será inmediatamente denunciado por reventa y expulsado de la grada", ha dicho La Gradona.

Además, ha subrayado que "la persona que acuda con algún distintivo de un equipo que no sea el Racing, celebre o anime al club rival, se le expulsará de la grada". "En La Gradona hay unas normas y hay que cumplirlas. Solo se anima al Racing y solo se viste del Racing, si no va a ser así, esta grada no es tu sitio", ha concluido en su comunicado.