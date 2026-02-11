Fútbol/Copa.- El precio de los vuelos con destino Sevilla por la final del torneo alcanza ya los 800 euros

Archivo - Pantalla informativa con los vuelos retrasados en el Aeropuerto de San Pablo. A 19 de julio de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). Un problema de actualización de la empresa de seguridad cibernética Crowdstrike provoca la caída de Microsoft, A - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana de la final de la Copa del Rey Mapfre es uno de los eventos más esperados por los aficionados del fútbol español y muchos ya aguardan con expectación el fin de semana del 18 y 19 de abril, cuando en la final se citen en Sevilla el ganador de la semifinal entre FC Barcelona y Atlético de Madrid con el vencedor de la 'semi' entre Athletic Club y Real Sociedad.

En cualquier caso, los más de 60.000 aficionados --dado que cada equipo contará con 30.000 entradas disponibles-- que prevén su desplazamiento a la ciudad hispalense encontrarán precios en los desplazamientos aéreos que oscilan entre máximos de 600 euros ida y vuelta en el caso de Madrid o incluso 800 para aquellos decididos a viajar desde San Sebastián.

Según una herramienta online de metabuscador dedicada a la comparación de aerolíneas y vuelos, las opciones de trayecto más barato entre el aeropuerto Madrid-Barajas a Sevilla el fin de semana que comprende el viernes día 10 y el domingo día 12 oscila entre los 150 y 176 euros.

No es así el fin de semana posterior, que, coincidiendo con la cita futbolística, un usuario que quisiera viajar del 17 al 19 de abril a la ciudad hispalense deberá invertir un mínimo de 510 euros y máximos que alcanzan los 630. Todo ello, teniendo en cuenta que la búsqueda ha sido realizada por profesionales de esta agencia en febrero de 2026, más de dos meses antes de la celebración.

En el caso de Barcelona, las dos compañías que ofrecen vuelos directos a la capital condal tienen la semana anterior opciones que oscilan entre los 111 euros y los 172, en el caso más costoso. No obstante, de cara a la final la opción más barata alcanza los 137 euros, mientras que el más caro llega a alcanzar un precio de 194 euros. No es, sin embargo, la capital de Cataluña, el lugar más costoso desde el que viajar, dado que el precio medio se encuentra "dentro del rango habitual", según el buscador.

Por su parte, aquellos aficionados que deseen viajar desde San Sebastián a la capital andaluza en las mencionadas fechas tendrán que invertir entre 700 y 800 euros. Dato que contrasta con una percha de entre 300 y 500 euros fijada en el coste del trayecto el fin de semana anterior. De hecho, tal y como indica información aclaratoria del propio buscador el precio para este trayecto fijado para el fin de semana de la Copa del Rey es "más alto de lo habitual", concretamente más de 300 euros más alto del estándar fijado para los trayectos más costosos en fechas habituales.

Por su parte, en Bilbao, son dos las compañías las que ofrecen vuelos directos a la ciudad vasca, con precios que oscilan entre los 437 euros de viernes a domingo y 503 como opción más cara. Este último se sitúa, según el buscador, 329 euros por encima del precio más alto en otras fechas habituales. De hecho, justo la semana anterior, el precio del trayecto más barato se sitúa en 198 euros, mientras que el más caro alcanza los 217.