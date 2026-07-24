Archivo - 18 January 2026, Morocco, Rabat: Senegal's Sadio Mane and Pape Gueye stand with teammates during the 2025 AFCON Africa Cup of Nations final soccer match between Morocco and Senegal at Prince Moulay Abdellah Stadium. Photo: Ulrik Pedersen/CSM via - Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Pres / DPA - Archivo

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LONDRES, 24 (dpa/EP)

La apelación de Senegal contra la decisión de despojarle del título de la Copa África de 2025, por su abandono momentáneo de la final frente a Marruecos, se tratará en una audiencia fijada para el 8 de octubre, ha anunciado este viernes el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Una comisión de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dictaminó que Senegal había perdido por incomparecencia la final del 18 de enero de 2026, tras abandonar el terreno de juego en señal de protesta por un penalti pitado a favor del combinado magrebí en los últimos compases del tiempo de descuento.

El marcador estaba a cero en ese momento y Brahim Díaz falló el posterior penalti; Senegal acabó ganando por 1-0 tras la prórroga. La comisión de apelación de la CAF otorgó la victoria por 3-0 a Marruecos el 17 de marzo, y Senegal confirmó su intención de recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a finales de ese mismo mes.

El TAS señaló este viernes que las partes -la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), la CAF y la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)- no acordaron acelerar el procedimiento, por lo que el caso seguirá ahora el calendario habitual. La vista se celebrará a puerta cerrada, según informó el TAS, que confirmó que no se dictará sentencia el mismo día de la vista.

La decisión de conceder un penalti a Marruecos tras una revisión del VAR llevó al entonces seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, a retirar a sus jugadores del terreno de juego. Brahim Díaz falló el lanzamiento desde los once metros cuando Senegal finalmente regresó al campo, y Pape Gueye anotó el gol de la victoria en el tiempo añadido.