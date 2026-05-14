Fútbol.- Cristiano Ronaldo se convierte en socio estratégico y accionista de 'LiveMode'

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MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la empresa brasileña 'LiveMode' anunciaron este jueves su asociación por la que el deportista se incorpora como socio estratégico y accionista de la empresa de retransmisiones deportivas digitales fuera de Brasil.

"Esta alianza combina el alcance e influencia digitales sin igual de Ronaldo a nivel mundial con la innovadora experiencia deportiva de 'LiveModeTV' en la creación de comunidades digitales centradas en el deporte en directo, colaborando con creadores de contenido e influencers", informó la compañía a través de un comunicado.

De esta forma, el luso adquirirá una participación significativa en la empresa de reciente creación, destinada a expandir la innovadora retransmisión digital fuera de Brasil. Juntos, están ampliando el alcance del deporte y conectando con el público las formas innovadoras a través del canal de 'YouTube' de 'LiveModeTV' y las redes sociales, de una manera cada vez más social, interactiva y conectada.

"La misión es poner el deporte al alcance de todos, de una forma totalmente nueva e inspiradora. El deporte puede cambiar vidas y queremos enriquecer el ecosistema potenciando el alcance y la participación en las principales competiciones a través de retransmisiones en 'YouTube' y contenidos distribuidos en todas las plataformas de redes sociales para todos", afirmó Ronaldo.

Por su parte, Thiago Tourinho, socio de 'LiveMode', destacó que la incorporación del portugués como inversor y socio estratégico supone "una poderosa validación" de lo que se ha construido, además de continuar con los planes de la compañía para el futuro de. "Pocas personas encarnan la pasión, la ambición y el alcance global del deporte como él, y su larga conexión con las generaciones más jóvenes de aficionados hace que esta asociación sea especialmente significativa", subrayó.

"Juntos, nuestro objetivo es ampliar nuestro papel en el apoyo al crecimiento del ecosistema deportivo internacional, trabajando junto a socios consolidados para ampliar el acceso y crear nuevas formas complementarias para que los aficionados disfruten de los deportes que aman", comentó.

Cristiano Ronaldo y 'LiveModeTV' se unirán de cara al Mundial para hacer crecer su colaboración en Europa y otros mercados internacionales, aprovechando la pasión del portugués y su amplia cartera de inversiones, así como su compromiso con la inspiración de las comunidades más jóvenes y el acceso general al deporte. "'CR7' llega a más de 1.200 millones de personas a través de sus canales específicos de 'YouTube' y redes sociales", ensalzó la nota de prensa.