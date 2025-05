Dani Carvajal da el pistoletazo a las Fiestas de San Isidro: "En Madrid, te haces madrileño con las ganas"

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Dani Carvajal, defensa del Real Madrid, ha dado el pistoletazo de salida a las Fiestas en honor a San Isidro Labrador en la capital tras ofrecer el tradicional pregón desde el balcón de Casa de la Villa, en el que ha destacado a Madrid como una ciudad que "acoge".

"Soy de Leganés, pero eso aquí no importa, porque en Madrid uno no tiene que haber nacido para sentirse madrileño. En Madrid, te haces madrileño con las ganas. Aquí nadie te pregunta de dónde vienes, sino a dónde vas. Y cuando lo entiendes, ya formas parte de algo que no se puede explicar", ha expresado.

El futbolista, acompañado del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, miembros del equipo de Gobierno y representantes de los grupos municipales, ha confesado que la propuesta de ser pregonero llegó en un momento "complicado" de su carrera y la sintió como un gesto de cariño de la ciudad. "Como si Madrid me dijera no te preocupes, aquí estamos y vamos contigo", ha resaltado.

Durante su discurso, Carvajal ha reivindicado el espíritu de Madrid como "una actitud y un estado de ánimo". "Te empuja a salir adelante, incluso cuando todo se pone cuesta arriba", ha manifestado.

Además, el jugador del Real Madrid ha vinculado el espíritu de la ciudad con el del club blanco. "Representar este club es también representar esta ciudad", ha afirmado, al tiempo que ha destacado los valores que unen el deporte con la ciudad como "la ambición, la historia, el inconformismo y las ganas de aspirar siempre a lo más alto".

"Hemos crecido mucho, estamos en boca de todos. Se podría decir que estamos de moda, pero eso no es casualidad. Es el resultado de años de esfuerzo, de un carácter único. Pero lo mejor es que esta ciudad aún no ha tocado techo. Esta ciudad tiene por delante un futuro brillante, lleno de oportunidades. No conoce límites, no se pone frenos, y sobre todo nosotros, sus vecinos, somos los encargados de seguir haciéndola crecer", ha señalado.

Finalmente, el pregonero ha cerrado su intervención con el tradicional lema 'De Madrid al cielo' y ha reivindicado el orgullo y el sentimiento de pertenencia a la ciudad. "Madrid es el que llega de fuera y, sin saber cómo, se queda", ha subrayado.