Fútbol.- David de Gea se convierte en nuevo embajador de 'Joma' y será imagen de su bota 'Striker'

David de Gea posa con las botas 'Striker' de la marca deportiva 'Joma' - JOMA

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La firma deportiva 'Joma' anunció este miércoles una colaboración con el portero español de la Fiorentina, David de Gea, para iniciar una nueva etapa en busca de "reforzar su posicionamiento y seguir consolidándose como referente en el fútbol tras un proceso riguroso de desarrollo y trabajo en producto".

De este modo, el guardameta madrileño se incorpora a Joma como su nuevo embajador y será la imagen de la bota 'Striker', la propuesta con la que la marca sienta "un nuevo hito en el calzado de fútbol de máximo nivel".

La marca toledana recuerda que su 'ADN' ha estado ligado "estrechamente" al fútbol, "rompiendo barreras y equipando a clubes, selecciones y jugadores en todo el mundo". "A lo largo de su trayectoria, Joma ha desarrollado productos pensados para responder a las exigencias reales del juego y ha construido una sólida presencia en esta disciplina", apuntó, subrayando "cómo revolucionó el sector del calzado con la introducción del 'Color en el fútbol', rompiendo con los códigos tradicionales y dejando una huella que aún perdura".

Por su parte, la marca también recalca que David de Gea tomó una decisión "poco habitual en el deporte profesional" al decidir parar en un momento de su carrera "para seguir trabajando en mantener su nivel competitivo y volver teniendo la convicción de estar bien preparado".

"Este camino encuentra su reflejo en la propia trayectoria de 'Joma' en el fútbol. Durante los últimos años, la marca ha seguido trabajando lejos del foco, apostando por la investigación, el test de producto y la mejora técnica con un objetivo claro: seguir evolucionando su propuesta para el fútbol de élite, que hoy representa David de Gea, junto a la nueva bota 'Striker'. Dos historias distintas, un mismo principio: trabajar en silencio para que el éxito sea quien haga el ruido", resaltó la firma deportiva.

La bota 'Striker' es el resultado de un proceso de desarrollo técnico riguroso y progresivo por parte de 'Joma', cuyas mejoras y ajustes en cuanto a materiales y prestaciones han sido claves para obtener "un producto perfeccionado".

Así, entre sus puntos clave, este modelo está dirigido a jugadores profesionales que busquen la máxima velocidad y precisión en el juego. La aplicación de microfibra de última generación otorga resistencia y ligereza, y el diseño 'One Piece', que elimina las costuras y, por tanto, la aparición de fricciones y puntos de presión.

El interior 'Sock System', elaborado con tejido suave y transpirable ofrece un ajuste ergonómico y uniforme. Igualmente, la suela elaborada con fibra sintética cromada y bicromática, aporta ligereza, rigidez estructural y estabilidad en los apoyos, optimizando la tracción y la respuesta de la bota en movimientos de alta velocidad, detalló 'Joma'.

"En definitiva, la unión entre De Gea y Joma se convierte en un nuevo impulso dentro de la historia reciente de la marca en el fútbol. Una apuesta que parte de la experiencia acumulada durante décadas y que reafirma la ambición de la compañía por seguir siendo protagonista en el deporte más global", sentenció la marca deportiva.