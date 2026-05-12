Fútbol.- David Villa pone dinero para salvar al Unión Popular de Langreo

Archivo - David Villa attends the photocall during an act tribute to Antoine Griezmann celebrated at Civitas Metropolitano stadium on February 15, 2024 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La participación del exfutbolista internacional español David Villa en la campaña de financiación colectiva ('crowdfunding') denominada 'Salvemos al Unión' ha conseguido que la iniciativa llegue a los objetivos marcados por la nueva directiva para hacer frente a una deuda que había llevado al club a una delicadísima situación económica.

Según un comunicado del Unión Popular de Langreo la colaboración final de Villa, junto con todos los que han formado parte de la financiación colectiva, ha llevado al club a alcanzar la cantidad necesaria para liquidar la deuda a corto plazo que ha lastrado al Unión en los últimos meses.

La actual directiva lleva en contacto con David Villa y su equipo desde el inicio del proceso para trasladarle la realidad del club. Explican que la "preocupación" y "sensibilidad" del exdelantero internacional con la situación del equipo en el que se formó ha cristalizado en la aportación de una cantidad definitiva para garantizar la supervivencia del Unión Popular de Langreo.

La actual junta directiva, en nombre del club, ha agradecido públicamente a David Villa y a todos los que han colaborado en el proceso su desinteresada colaboración, imprescindible para garantizar la supervivencia de un club con 65 años de historia.

David Villa, conocido como 'El Guaje', nació en Tuilla, en el municipio asturiano de Langreo, en 1981 y creció entre el ambiente minero y el fútbol de barrio, marcado desde niño por una lesión que estuvo a punto de frenar su carrera. Sin embargo, consiguió superar ese obstáculo, se formó en las categorías inferiores del Sporting de Gijón y fue escalando hasta debutar como profesional, antes de consolidarse en Primera División con Zaragoza y Valencia, donde se convirtió en uno de los grandes goleadores de la Liga y en ídolo para varias aficiones.

Su explosión definitiva llegó con la selección española, siendo pieza clave en la Eurocopa 2008 y en el Mundial 2010, torneos en los que España se proclamó campeona y en los que Villa fue decisivo a base de goles y actuaciones determinantes.

Más tarde vistió las camisetas del FC Barcelona, Atlético de Madrid y clubes de Estados Unidos, Australia y Japón, cerrando una trayectoria marcada por los títulos, el olfato goleador y la imagen de delantero moderno que llevó el fútbol español a la cima mundial.