Fútbol.- Decenas de ceutíes reciben a Florentino Pérez con camisetas del Real Madrid: "Gracias por apoyarnos"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, recibe al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, al presidente de honor del equipo, Pirri, y el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño. - GABRIELA SARDÁ

CEUTA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Decenas de ceutíes se han concentrado este viernes a las puertas del Palacio Autonómico de Ceuta para dar la bienvenida a la ciudad al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que ha sido recibido por el jefe del Ejecutivo local, Juan Vivas.

Los vecinos han acudido al encuentro del máximo mandatario del club blanco portando camisetas del Real Madrid y de la Agrupación Deportiva Ceuta. El presidente ha visitado la ciudad acompañado del presidente de honor del Madrid y natural de Ceuta, José Martínez 'Pirri', y del director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño.

Tanto Florentino como Pirri han firmado el libro de honor de la ciudad autónoma. Mientras lo hacía el exjugador ceutí del Real Madrid, Florentino Pérez ha conversado con varios consejeros del Gobierno de Ceuta. Una de ellas, la responsable de Hacienda, Kissy Chandiramani, le ha agradecido el gesto al visitar la ciudad en plena crisis: "Le agrademos mucho el apoyo", señaló.

Por su parte, el presidente del Real Madrid ha puesto en valor a Juan Vivas, a quien ha calificado como "el presidente más ilustre que tiene España". Posteriormente, obsequiaron a Vivas con una camiseta del club blanco.

La visita de la comitiva madridista a la ciudad autónoma se produce solo unos días después de que los futbolistas Kylian Mbappé, Vinícius e Ibrahima Konaté se negasen a enfundarse totalmente una camiseta, que solo desplegaron hasta el pecho, de una campaña de apoyo a Ceuta impulsada por los empresarios valencianos antes del encuentro ante el Elche. La prenda mostraba el mensaje 'Todos somos caballas. Ceuta y sus caballeros de la mar'.

Posteriormente, Mbappé quiso dejar claro en una entrevista al diario deportivo AS que tiene "toda la solidaridad" con la ciudad, pero que no se quería olvidar de "todos los inmigrantes que han perdido la vida" ni quería "priorizar sufrimientos".