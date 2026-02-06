Archivo - David Carmo of Real Oviedo competes for the ball with Gorka Guruzeta of Athletic Club during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Real Oviedo at San Mames on November 9, 2025, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riesgo el partido entre el Real Oviedo y el Athletic Club de la próxima semana.

Los dos equipos se enfrentarán el domingo 15 de febrero en el Estadio Carlos Tartiere de la ciudad asturiana a partir de las 14.00 horas en partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Según recordó este viernes el Ministerio del Interior en nota de prensa, la declaración de alto riesgo "obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos a los pabellones o estadios".

"Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes", sentenció.