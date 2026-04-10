Fútbol.- El delegado del primer equipo del FCB asegura que recibió los informes arbitrales del 'caso Negreira'

Archivo - Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del primer equipo del FC Barcelona, Carles Naval, ha afirmado que desde 2014 fue él quien recibió los informes arbitrales vinculados al 'caso Negreira' por correo electrónico, quien los custodió y los validó, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Naval ha declarado este viernes en calidad de testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, la instructora que investiga si los pagos del club blaugrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, y a su hijo, Javier Enríquez, se corresponden con una presunta retribución ilegítima para conseguir favores arbitrales.

El delegado también ha explicado que los informes, que no iban firmados, los enviaba al cuerpo técnico, que se trataba de un servicio que el club ponía a disposición de los entrenadores, que podían utilizarlos o no --el primer equipo no los usaba demasiado--, y que consistían en un análisis de la filosofía de cada árbitro.

Naval también ha confirmado que validaba la recepción de los informes para que se facturasen, y que tenía potestad para hacerlo con gastos de hasta un máximo de 3.000 euros.

FCB

La magistrada también ha tomado declaración este viernes al tesorero del FC Barcelona, Alfons Castro, que ha comparecido como representante legal del club, imputado como persona jurídica.

Castro, que solo ha respondido a preguntas de la defensa, ha asegurado que el club ha cumplido con la legalidad y que ha ido evolucionando a medida que la legislación también lo ha hecho.

En este sentido, ha explicado que a partir de 2010, momento en el que se modificó el Código Penal para introducir por primera vez la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas, el FC Barcelona introdujo más controles a los ya existentes, un papel que recayó sobre el departamento de Compliance, que opera con independencia al club.

CONDENADO EN 2016

En 2016, el FC Barcelona fue condenado como persona jurídica por el conocido como 'caso Neymar 1' por el que el club blaugrana se conformó a pagar una multa de 5,5 millones de euros por dos delitos de fraude en el fichaje del jugador brasileño.

Ahora, el Barça está imputado por presuntos delitos de administración desleal y corrupción en el deporte en el 'caso Negreira', en el que se investiga si lo más de 7 millones que pagó entre 2001 y 2018 a Negreira y a su hijo se corresponden con una presunta retribución ilegítima para conseguir favores de los colegiados.