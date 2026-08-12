Presentación del himno del Deportivo - RC DEPORTIVO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El RC Deportivo ha presentado este miércoles su nuevo himno oficial, 'Voa', una pieza compuesta por Xoel López y que nace "para reforzar la identidad del club en su 120 aniversario y tras su vuelta a Primera División".

El himno, según explica el club, "busca conectar con todas las generaciones de deportivistas a través de la emoción, la tradición y el sentimiento compartido", y para su creación ha contado con el coruñés Xoel López, en el mismo año de la presentación de su décimo séptimo álbum, Oniria Popular. Este, añaden, "supone un nuevo vínculo entre su trayectoria artística y el sentimiento deportivista".

El himno se estrenará el este miércoles, 12 de agosto de 2026, en el estadio Abanca Riazor, en el marco de la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera, con la presencia de Xoel López junto a los artistas y colectivos que han participado en su grabación.

El vínculo con la identidad gallega y coruñesa es una de las claves del nuevo himno. En su proceso creativo, Xoel López se ha rodeado de formaciones y colectivos que "son patrimonio vivo de la ciudad y de la cultura gallega, reforzando el arraigo de la pieza".

En concreto, han participado Kilomberos de Monte Alto, Xacarandaina, el Coro Infantil Cantábile, la Orquesta Sinfónica de Galicia, Caamaño & Ameixeiras, Belém Tajes y Susana Seivane, entre otros.

El lanzamiento de 'Voa' se canaliza a través de un videoclip concebido como un recorrido por los lugares más emblemáticos de A Coruña, que simboliza el camino hacia Riazor en un día de partido. Rodado como un plano secuencia, el videoclip propone un viaje aéreo por la ciudad, conectando espacios icónicos como la Marina, los Jardines de Méndez Núñez y el propio paseo marítimo.