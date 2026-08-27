El despacho Molins & Parés asume la defensa del aficionado del Barça detenido en Elche

Archivo - BARCELONA, SPAIN - FEBRUARY 11: FC Barcelona flag mixed with estelada catalan independence symbol during La Liga match between FC Barcelona v Getafe at Camp Nou Stadium in Barcelona on 11 of February, 2018. - AFP7 - Archivo

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El despacho Molins & Parés ha asumido la defensa del menor de edad, aficionado del FC Barcelona, que portaba una estelada y que fue detenido por la Policía Nacional en los alrededores del Estadio Martínez Valero antes del partido de LaLiga EA Sports disputado el pasado domingo en Elche, según han informado fuentes conocedoras a Europa Press.

Según ha avanzado el diario 'Ara', la familia del menor ha aceptado cierta cobertura jurídica ofrecida por el Barça. Ya en un comunicado de prensa, el club blaugrana lamentó el pasado lunes que "una vez más, agentes de la Policía requisaran banderas esteladas a aficionados".

En dicha nota, la entidad que preside Joan Laporta recordó que se trata de "un símbolo legal" y que "su exhibición constituye una manifestación legítima de la libertad de expresión y no puede ser considerada, por sí misma, una incitación al odio o a la violencia".

El club alegó que el procedimiento de detención contra el aficionado fue "desproporcionado y careció de la necesaria congruencia y oportunidad en el uso de la fuerza" y se puso a disposición del detenido y de su familia para ofrecerles el apoyo que pudiesen necesitar.

Incluso el Barça ha suspendido el homenaje previsto en el Spotify Camp Nou para los futbolistas campeones del mundo este verano con la selección española, al considerar que "no se da en el contexto y en el momento más apropiado"; y a cambio, el club llevará a cabo este mismo jueves en su estadio un acto de exaltación de la bandera estelada.