Didier Drogba, nuevo embajador de la OMS para el Deporte y la Salud

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exjugador de fútbol Didier Drogba ha sido anunciado este lunes como Embajador de Buena Voluntad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Deporte y la Salud.

Drogba, originario de Costa de Marfil, apoyará a la OMS en la promoción sobre los beneficios de la actividad física y otros estilos de vida saludables, y destacará el valor del deporte, en particular para los jóvenes.

Muy conocido por su carrera futbolística en el Chelsea y por haber sido dos veces Futbolista Africano del Año (2006 y 2009), tiene una larga trayectoria de participación en diversas campañas de salud, como las de estilos de vida saludables, de lucha contra la malaria y de prevención y control del VIH.

"Me siento honrado de unirme a la Organización Mundial de la Salud y apoyar su labor para ayudar a las personas a alcanzar el máximo nivel de salud posible, especialmente a los jóvenes de todos los países. Me he beneficiado de primera mano del poder del deporte para llevar una vida sana y me comprometo a trabajar con la OMS para compartir esos beneficios en todo el mundo", ha comentado Drogba en rueda de prensa este lunes desde Ginebra (Suiza).

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha elogiado a Drogba no solo como una "leyenda" del fútbol, sino como un "dedicado defensor de la salud y el desarrollo sostenible de las comunidades". Además, ha asegurado que su apoyo a la OMS puede ayudar a frenar la creciente carga de enfermedades no transmisibles (ENT) mediante la promoción de estilos de vida saludables, incluidos los beneficios de la actividad física y el deporte para todas las personas.

"Didier es un campeón tanto dentro como fuera del campo. Estamos encantados de que forme parte de nuestro equipo y de que ayude a comunidades de todo el mundo a alcanzar y marcar objetivos a través del deporte para su salud y bienestar físico y mental. También apoyará la movilización de la comunidad internacional para promover el deporte como un medio esencial para mejorar la salud física y mental y el bienestar social de todas las personas, incluso para ayudar a los esfuerzos de recuperación de la COVID-19", ha resaltado Tedros.

Así, Drogba se une a otros embajadores de la OMS, como el portero de fútbol brasileño Alisson Becker; Michael Bloomberg, fundador de Bloomberg Philanthropies y alcalde de la ciudad de Nueva York durante tres mandatos; Cynthia Germanotta, presidenta de la Fundación Born This Way; y el ex primer ministro del Reino Unido Gordon Brown.

CAMPAÑA DE LA OMS, Catar Y LA FIFA PARA EL MUNDIAL 2022

El anuncio de Drogba como Embajador de Buena Voluntad de la OMS se ha realizado durante el lanzamiento de la campaña 'Copa del Mundo Saludable 2022 - Creando un legado para el deporte y la salud', que se extenderá durante tres y años que está organizada por el Ministerio de Salud Pública de Catar, la OMS y la FIFA.

El organismo sanitario internacional de Naciones Unidas y Catar, en estrecha colaboración con la FIFA, llevarán a cabo actividades conjuntas para promocionar la vida sana, la seguridad sanitaria y el bienestar físico y mental en el Mundial de Fútbol, que se celebrará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022.

Además, otro objetivo del proyecto es establecer y trasladar las mejores prácticas en materia de promoción de la salud, seguridad y protección para su uso en los grandes eventos deportivos de todo el mundo.

Los principales temas en los que se centrará el proyecto son el apoyo a las personas para que practiquen estilos de vida saludables, entre otras cosas mediante la actividad física, las dietas saludables y el abandono y control del tabaco; el fomento de la seguridad sanitaria, centrándose en garantizar la seguridad de las concentraciones y eventos masivos; y la promoción y sensibilización en materia de salud.

"Quisiera agradecer al Ministro Al Kuwari y al Estado de Catar por asociarse con la OMS para hacer de la Copa Mundial de la FIFA 2022 un modelo de eventos deportivos saludables. La OMS se compromete a trabajar con Catar y la FIFA para aprovechar el poder mundial del fútbol para ayudar a las personas a llevar una vida lo más sana y segura posible. Dado que el torneo de Catar será el primer Mundial celebrado durante la pandemia, el evento ofrece una oportunidad única para mostrar cómo el deporte puede promover la salud ahora y proporcionar un legado duradero para organizar eventos deportivos saludables a medida que el mundo se recupera de la pandemia", ha comentado Tedros.

El ministro de Salud Pública de Catar, Al Kuwari, ha defendido que su objetivo "no es solo celebrar un evento deportivo exitoso, sino también celebrar el evento deportivo más saludable posible". "Por eso nos hemos asociado con la OMS. Estamos deseando trabajar estrechamente con la OMS, la FIFA y otros socios en este nuevo proyecto para organizar un Mundial fantástico y saludable y dejar un legado que apoye la celebración de megaeventos deportivos saludables, sostenibles y seguros en el futuro", ha agregado.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha elogiado esta nueva asociación entre Catar y la OMS. "El nuevo proyecto de la OMS con Catar se alinea perfectamente con la colaboración de la FIFA con ambas partes. Trabajando juntos, aprovecharemos el poder del deporte como catalizador de un mundo más seguro y saludable", ha remachado.

El Mundial de Catar en 2022 ha generado polémica a nivel internacional por la ausencia de derechos humanos para mujeres o las minorías en este país árabe. Un informe revelado en febrero por el periódico inglés 'The Guardian' estimaba que más de 6.500 trabajadores inmigrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka han muerto en Catar desde que le fue asignado el Mundial hace 10 años.