Los discursos de odio en redes relacionados con el fútbol crecen un 9 por ciento en el primer trimestre del año

Lamine Yamal of FC Barcelona warms up during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and RC Celta de Vigo at Spotify Camp Nou stadium on April 22, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los discursos de odio y los comentarios xenófobos relacionados con el deporte y concretamente con el fútbol han crecido un 9 por ciento, según los datos publicado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe).

Las personas del norte de África son el grupo diana (61 por ciento) de los comentarios xenófobos en el ámbito futbolístico y concretamente en la categoría masculina. Así, la disputa de la Copa Africana de Naciones y su retransmisión, así como las celebraciones de distintas aficiones en ciudades españolas, generaron un aumento de mensajes hostiles vinculados al origen racial o étnico de jugadores y seguidores.

Según 'Oberaxe', más allá de los ataques dirigidos a figuras individuales como Lamine Yamal y Vinícius Júnior, estos contenidos "pretenden orientar una narrativa que refleje tensiones sociales más amplias". Y el fútbol se convierte en un espacio de alta visibilidad mediática "para la activación y amplificación de relatos racistas y xenófobos".

En cuanto al ámbito socio-económico, que representó el 20 por ciento del total de contenidos de discurso de odio, uno de los episodios que concentró un volumen más elevado de mensajes fue la elaboración del Real Decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya residen España.

Estos mensajes, que presentan a las personas migrantes como una amenaza económica, social y de seguridad, se dirigieron hacia las personas musulmanas (24%) y hacia las personas latinoamericanas (11%). Los contenidos de odio dirigidos hacia las personas latinoamericanas se ha incrementado 7 puntos respecto al trimestre anterior.

MÁS DE 1.100 MENSAJES DE ODIO DIARIOS

El informe registra este trimestre un total de 105.911 mensajes de carácter racista y xenófobo, la mayoría (85 por ciento) dirigidos contra personas del norte de África y musulmanas, con un promedio diario de 1.170 mensajes de odio. Las plataformas retiraron el 55 de los contenidos reportados, 4 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior.

Los mensajes que deshumanizan o degradan representan el 46 por ciento del total y registran un descenso de 10 puntos respecto al trimestre anterior (56). Por su parte, los contenidos de odio que presentan a los colectivos diana como una amenaza para la seguridad y la convivencia alcanzaron un 33. Asimismo, un 11 por ciento de los contenidos incita a la expulsión de estas personas, contribuyendo a la reproducción de narrativas de exclusión social.

El lenguaje agresivo explícito está presente en el 94 por ciento de los contenidos de discurso de odio detectados, fundamentalmente a través del uso de insultos, amenazas y descalificaciones, lo que evidencia "una creciente normalización de la violencia verbal en las redes sociales", según el Observatorio.

El boletín trimestral, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), señala que la vía de comunicante fiable destaca por su mayor eficacia frente a la retirada de contenidos a través de denuncias de usuario.

Respecto a la tasa de retirada de contenido racista y xenófobo, la plataforma X ha alcanzado un 75 por ciento, más del doble de la registrada en el trimestre anterior (36), siendo TikTok (86) la tasa más alta y Youtube (16) la menor. En el mes de marzo la tasa de retirada de contenidos de discursos de ocio por las plataformas se situó en el 62 por ciento.