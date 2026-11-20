General view outside stadium before the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match between Sevilla FC and Deportivo Alaves at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on November 6, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla pondrá en marcha un dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad con motivo del derbi que enfrentará el próximo sábado, 21 de noviembre, al Sevilla FC con el Real Betis Balompié en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, a partir de las 18:30 horas, en el partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el partido se encuentra catalogado por la Subdelegación del Gobierno como alto riesgo, por lo que desde las 12:00 horas del mediodía, la Policía Local pondrá en marcha un dispositivo en el entorno de Nervión y otro en el entorno del Estadio Benito Villamarín para la previa del derbi, controlando actividades de ocio y venta ambulante.

En cuanto al dispositivo de movilidad en los aledaños del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, desde las 15:30 horas se habilitarán los dispositivos de control, con cortes al tráfico que se activarán a partir de las 15:45 horas, o, en caso de que la afluencia de personas se incremente previamente, cuando los agentes lo dispongan. Todo el dispositivo permanecerá en sus puntos hasta aproximadamente una hora después de la finalización del partido.

Las principales vías afectadas serán Luis Montoto, Luis de Morales, Eduardo Dato, Av. San Francisco Javier y los aledaños del Ramón Sánchez-Pizjuan. Teniendo en cuenta las zonas de evacuación establecidas por las Fuerzas de Seguridad y Protección Civil, se establecerán las restricciones al tráfico rodado que puedan dificultar una posible evacuación del estadio por necesidades de seguridad.

AUTOBUSES DE REFUERZO PARA TUSSAM

Por su parte, el Ayuntamiento reforzará el servicio de Tussam en las líneas que prestan su servicio por Nervión, tales como la C1 (Prado-Los Remedios-Triana-Torneo-Macarena); la C2 (Santa Justa-Macarena-Torneo-Triana-Los Remedios); la 5 (Santa Aurelia-Prado-República Argentina-Triana-Torre Sevilla); la 27 (Prado de San Sebastián-Luis Montoto-Los Arcos-Sevilla Este); la 28 (Prado-Parque Alcosa); la 29 (Prado-Torreblanca); y la LN Línea Norte (Prado-Pino Montano).

Además, de reforzar el servicio a la entrada del partido, a la finalización del mismo varios autobuses vacíos de cada una de las líneas, esperarán a los aficionados en sus correspondientes paradas, situadas en las inmediaciones del campo, y partirán directamente a medida que se vaya completando su capacidad, una vez que se dé por finalizado el encuentro.

LIPASAM

En este sentido, para dar cobertura a este evento deportivo se desplegará un importante equipo humano y mecánico de Lipasam durante el partido, así como en las horas anteriores y posteriores, que contará con 45 operarios y 22 vehículos que trabajarán las horas previas y posteriores al encuentro futbolístico en tres fases: la previa, durante el propio encuentro e inmediatamente después del mismo.

En la primera de ellas, se vaciarán todos los contenedores del entorno del Ramón Sánchez-Pizjuán, ya que, como suele ser habitual, los seguidores del equipo sevillista se reúnen antes del encuentro en las inmediaciones del estadio.

Antes del partido, y una vez que las dos aficiones estén dentro del estadio, se llevará a cabo una actuación de limpieza en los alrededores del mismo con especial atención a los accesos.

Asimismo, al término del encuentro, se realizará una limpieza de toda la zona, aplicando barridos y baldeos con agua a presión, para eliminar restos y malos olores. El plan finalizará con tareas de repaso de limpieza en las calles más próximas al Ramón Sánchez-Pizjuán que suelen ser las más transitadas por los miles de aficionados.

La empresa municipal de limpieza de Sevilla cuenta con un dispositivo especial para todos los partidos de fútbol que se celebran en la ciudad hispalense, tanto en el Ramón Sánchez-Pizjuán como en La Cartuja.

Dicho servicio se refuerza con las limpiezas programadas habitualmente para que el resto de la ciudad pueda ser atendida, sin sufrir las consecuencias de la celebración de uno de los encuentros deportivo más importante de la capital.