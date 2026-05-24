Dos detenidos y tres ertzainas heridos en Vitoria en altercados previos al partido Deportivo-Rayo Vallecano

VITORIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 21 y 32 años de edad, fueron detenidos el sábado en Vitoria como presuntos autores de un delito de atentado a agente de la autoridad durante los incidentes que han tenido lugar antes del inicio del partido entre el Deportivo Alavés y el Rayo Vallecano, en los que han resultado heridos, al menos, tres ertzainas.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vsaco, los altercados comenzaron alrededor de las siete de esta tarde cuando, al paso del autobús del Deportivo Alavés hacia el campo de Mendizorrotza, un grupo de aficionados del club trató de romper el cordón policial que lo escoltaba y empezó a lanzar botes de humo, bengalas y otros objetos contra los agentes.

En el transcurso de los incidentes dos hombres, de 21 y 32 años, fueron detenidos acusados de sendos delitos de atentado a agentes de la autoridad.

En función de los datos aportados por la Consejería, al menos, tres ertzainas resultaron heridos y precisaron ser trasladados a la Mutua por quemaduras, inhalación de humo y contusiones diversas.