El DUX Logroño presenta la campaña 'NO TE CALLES' para sensibilizar contra el maltrato infantil

LOGROÑO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El DUX Logroño ha presentado esta tarde la campaña 'NO TE CALLES' en favor de la Asociación TANV para sensibilizar a la sociedad en contra del maltrato infantil, del bullying, del acoso escolar y de cualquier tipo de violencia ejercida sobre violencia ejercida sobre nuestros jóvenes.

El Salón de Retratos del Ayuntamiento de Logroño ha sido el lugar escogido para el acto, al que han acudido también el resto de organizadores y colaboradores de las acciones que se van a llevar a cabo, como son la Federación Riojana de Fútbol, el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño.

Fernando Martínez, director general del DUX Logroño ha sido el encargado de explicar a los medios de comunicación allí presentes los pormenores de la campaña: "NO TE CALLES es el lema que hemos escogido para sensibilizar a la sociedad en contra del maltrato infantil".

"Como un club que cuenta con una cantera de más de 200 futbolistas entre niños y niñas, este es un tema que nos compete muy de cerca y tras el minuto de silencio que en la pasada jornada guardamos todos en memoria de Sandra Peña, la niña sevillana que tristemente perdió la vida víctima del acoso escolar, desde el club nos planteamos que podíamos hacer en favor de ayudar a que casos como estos o similares no se vuelvan a repetir".

El dirigente del equipo riojano ha proseguido comentando que se pusieron en contacto con la Asociación TANV, Asociación de afectados por el 'Trastorno de Aprendizaje No Verbal' "y les propusimos aprovechar el eco y el altavoz de un partido tan importante como el que va a disputar el DUX Logroño el próximo 9 de noviembre para sensibilizar a la sociedad y a nuestros jóvenes en la importancia de no callarse, de contar lo que les pase ante cualquier atisbo de intimidación, acoso, bullying o violencia tanto física como psicológica que pudiesen recibir".

El lema elegido para esta campaña es el de 'NO TE CALLES' ha proseguido Fernando Martínez: "Desde el DUX Logroño queremos proteger la sonrisa de todos los niños, que si les tienen cualquier tipo de incidencia acudan a un responsable que les pueda escuchar y ayudar".

"Que no tengan miedo, ni timidez, ni vergüenza y que si lo observan en alguien cercano también lo cuenten, a un sus padres, a un profesor, a un monitor, a otro amigo e intentar con ello concienciar con la importancia de no ocultar ningún hecho similar por pequeño que parezca, para que el problema se ataje lo antes posible y se apliquen las soluciones necesarias para erradicar cualquier violencia ejercida frente a un menor".

Por ello el intentar ayudar a una Asociación como TANV, que se centra en apoyar a jóvenes y personas afectadas con limitaciones en el desarrollo personal, académico, laboral, social y emocional, a lo largo de toda su vida.

Los que sufren de este tipo de trastorno se caracterizan por un déficit en el desarrollo de habilidades visoespaciales y tienen una alta asociación con otros trastornos del neurodesarrollo y del aprendizaje, lo cual puede o en ocasiones derive en un posible acoso escolar en edad infantil o juvenil o de violencia hacia los mismos.

"Queremos centrar nuestra ayuda en una acción en concreto y que pueda aportar un apoyo a la Asociación TANV en las acciones tan positivas que ellos emprenden hacía los que sufren de este trastorno".

Desde el DUX Logroño "queremos que el partido contra un equipo tan importante y con tanto historial dentro de la máxima categoría del fútbol femenino como es el Atlético de Madrid, sea una fiesta en homenaje en a nuestros jóvenes, por eso vamos a invitar a todos los colegios de La Rioja y a todos los clubes de fútbol de nuestra comunidad autónoma a que acudan de forma gratuita al encuentro contra un equipo de Champions que vamos a jugar el próximo día 9 de noviembre a partir de las 12,00 horas contra el Atlético de Madrid".

Toda persona que asista al partido recibirá a la entrada una pulsera de color verde esperanza con el lema 'NO TE CALLES' para que Las Gaunas se convierta en una 'Marea Verde' de solidaridad y de sensibilización contra el acoso a la infancia.

Las jugadoras de ambos equipos también lucirán un lazo verde en sus camisetas en apoyo a la causa y las capitanas un brazalete de idéntico color para insistir en el propósito de la campaña", ha continuado Fernando Martinez.

Para concluir su intervención el directivo del DUX Logroño ha manifestado: "Previo al comienzo del choque saltarán al terreno de juego, un escolar y un profesor de cada colegio, junto a un jugador de base y un entrenador de cada equipo de fútbol de La Rioja, a los que se unirán las jugadoras de los dos equipos de Liga F y el trío arbitral".

Posteriormente se leerá un pequeño manifiesto en contra de la violencia infantil y a su conclusión dará comienzo al partido, donde esperemos que todo el público asistente disfrute del espectáculo de todo un partidazo de Primera División.

El DUX Logroño también donará varias camisetas del equipo y balones firmados por las jugadoras para que TANV las sortee entre toda la gente que colabore en el número de cuenta de la asociación ES51 2100 2625 9013 0094 1877 y realice una aportación en favor de ella.

Y como sorpresa final, en el descanso del partido actuará el cantante riojano Jorge García, conocido en el mundo de la música como Denorte con un pequeño mini-concierto y amenizará a todos presentes con varios de sus temas a la espera del desarrollo de la segunda mitad del partido".

Posteriormente ha tomado la palabra Gustavo Sáenz, presidente de la Federación Riojana de Fútbol quién ha destacado: "Desde la Federación Riojana de Fútbol consideramos muy importante estar siempre dispuestos a colaborar en este tipo de acciones dedicadas a proteger a nuestros jóvenes. En este caso, protegerlos de la violencia verbal y física, del acoso y el bullying. El fútbol y el deporte son espacios para convivir, para compartir y para proteger".