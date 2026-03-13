El equipo de fútbol Leyendas del Real Madrid disputará un partido benéfico en Suances para Cohorte Cantabria - IDIVAL

SUANCES (CANTABRIA), 13 (EUROPA PRESS)

El equipo de fútbol Leyendas del Real Madrid, en el que se encuentra el cántabro Pedro Munitis, disputará el 25 de abril un partido benéfico en Suances con el objetivo de recaudar fondos para continuar la actividad investigadora del proyecto Cohorte Cantabria, una iniciativa científica liderada por el IDIVAL, y contribuir a difundir entre la ciudadanía la importancia de la investigación para mejorar la salud de la población.

El partido Cohorte Cantabria - Real Madrid Leyendas se disputará a las 18.00 horas en el Campo de Fútbol La Ribera. Las entradas tendrán un precio único de 10 euros y también se habilitará una fila cero para todas aquellas personas que deseen colaborar con una donación.

La iniciativa se ha presentado este viernes en el Ayuntamiento de Suances con la participación de Javier Crespo, director científico de Cohorte Cantabria; Juan Antonio Rodríguez, directivo de la Sociedad Deportiva San Martín de la Arena y coordinador del evento; Pedro Munitis, jugador del equipo Real Madrid Leyendas; y Andrés Ruiz Moya, alcalde de Suances.

Crespo ha destacado el valor científico y social del proyecto Cohorte Cantabria, una de las iniciativas de investigación poblacional más ambiciosas de Europa. "Cohorte Cantabria es mucho más que un proyecto de investigación: es un proyecto de sociedad, un proyecto de todos los cántabros", ha afirmado.

En este sentido, más de 50.000 personas forman parte de este estudio, lo que representa aproximadamente el 20% de la población de Cantabria de entre 40 y 70 años, una dimensión extraordinaria para una cohorte poblacional. Crespo ha indicado que este proyecto permitirá avanzar en el conocimiento de múltiples enfermedades y mejorar la salud de la población en los próximos años.

"Los datos que hoy recogemos con fines de investigación terminarán revirtiendo en la salud de la ciudadanía", ha asegurado, destacando además que en apenas cuatro años Cohorte Cantabria se ha convertido en una de las cohortes poblacionales más relevantes del sur de Europa.

Por su parte, el coordinador del evento ha referido que la iniciativa surgió del compromiso social de la Sociedad Deportiva San Martín de la Arena con su entorno. Bajo el lema 'Hacemos pueblo', el club buscaba impulsar una acción de gran impacto social y solidario que contribuyera a reforzar los lazos entre deporte y comunidad.

El proyecto comenzó a tomar forma tras conocer diferentes iniciativas de investigación impulsadas por el IDIVAL. Finalmente, se decantaron por Cohorte Cantabria por su carácter innovador y por la implicación de miles de ciudadanos en el estudio.

Rodríguez ha destacado también la colaboración entre instituciones y entidades que ha permitido hacer realidad esta iniciativa, agradeciendo el apoyo del Ayuntamiento de Suances, el Gobierno de Cantabria, la Federación Cántabra de Fútbol, el IDIVAL y los numerosos colaboradores implicados.

Por su parte, el alcalde ha subrayado el valor deportivo y social del encuentro, que permitirá reunir en la villa a grandes figuras históricas del fútbol, así como el compromiso solidario de la iniciativa y su impacto positivo en la promoción del municipio. "Este partido representa una oportunidad única para Suances, tanto por el atractivo deportivo que supone recibir a las Leyendas del Real Madrid como por el valor benéfico de una iniciativa que apoya la investigación sanitaria", ha señalado.

DEVOLVER A LA SOCIEDAD PARTE DEL APOYO RECIBIDO

Por su parte, Pedro Munitis, en representación de la Asociación de Veteranos del Real Madrid, ha expresado el orgullo del equipo por poder participar en una iniciativa solidaria de este tipo. "Para nosotros es muy importante poder ayudar a través del fútbol y colaborar con causas que realmente merecen la pena", ha afirmado.

El ex jugador del Real Madrid ha destacado que este tipo de encuentros permiten devolver a la sociedad parte del apoyo que los jugadores han recibido a lo largo de sus carreras. "Es una forma de agradecer a la gente todo lo que nos ha dado el fútbol durante tantos años", ha apuntado.

Munitis también ha puesto el foco en el objetivo del evento: apoyar la investigación sanitaria. "Lo verdaderamente importante es la causa del partido, que es generar fondos para que el IDIVAL pueda seguir investigando y trabajando para mejorar nuestra salud" y ha animado a la ciudadanía a participar en esta iniciativa para convertirla en una gran celebración del deporte y la solidaridad.