El fútbol español y su debilidad a domicilio en Europa

Los futbolistas Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (FC Barcelona) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid). - EUROPA PRESS

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Liga de Campeones vuelve a la acción esta semana con el inicio de los 'playoffs' de dieciseisavos de final que tendrán que afrontar el Real Madrid y el Atlético de Madrid, teóricos favoritos en sus cruces, pero obligados a mejorar un rendimiento a domicilio que está temporada se le ha atragantado al fútbol español a las competiciones europeas, sobre todo en la de mayor nivel.

El conjunto madridista y el rojiblanco se enfrentarán al Benfica portugués y al Brujas belga respectivamente, con la ida en Da Luz y el Jan Breydel, donde esperan encarrilar sus pases a unos octavos de final, donde ya está el FC Barcelona, con un buen resultado como visitantes, un aspecto que esta temporada ha sido bastante adverso para los cinco representantes de LaLiga EA Sports, salvo, en parte, para el equipo de Hansi Flick.

Así, tras los 20 desplazamientos que afrontaron el Barça, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Athletic Club y el Villarreal CF, sólo hubo victoria en seis, un 30 por ciento, con especial mención para el 'Submarino Amarillo', incapaz de arañar ningún punto ni de marcar ante el Tottenham (1-0), el Pafos (1-0), el Borussia Dortmund (4-0) y el Bayer Leverkusen (3-0).

El mejor parado fue en este sentido el FC Barcelona, que sacó siete de los 12 puntos posibles, cayendo únicamente en Stamford Bridge ante el Chelsea inglés (3-0), pero tropezando de forma un tanto inesperada ante el Brujas (3-3), mientras que no falló ante el Newcastle (1-2) y el Slavia Praga (2-4), ofreciendo, de nuevo, cierta debilidad defensiva (9 goles encajados).

El Real Madrid fue el otro que logró más de un triunfo en la fase de liga fuera del Santiago Bernabéu, casi obligadas ante el Kairat Almaty (0-5) y el Olympiacos (3-4), pero perdió la más complicada, en Anfield ante el Liverpool FC (1-0) y en la que no debía fallar para no perder el 'Top 8', la de la última jornada ante el Benfica (4-2). También notable el aspecto defensivo con ocho goles recibidos.

Las otras dos victorias a domicilio de los equipos de LaLiga EA Sports fueron del Atlético de Madrid, que ganó una de las cuatro, al PSV (2-3), lo que le costó seguramente evitar el 'Top 8'. Aunque tuvo dos difíciles ante el Liverpool FC (3-2) y el Arsenal FC (4-0), tampoco pudo más que empatar en Estambul ante el Galatasaray (1-1), y no fue sólido a nivel defensivo (10 goles encajados). El Athletic Club se llevó tres puntos complicados ante el Atalanta (2-3) y empató (0-0) ante el Slavia, perdiendo ante el Borussia Dortmund (4-1) y el Newcastle (2-0).

EL PRIMER AÑO DE LA FASE DE LIGA TAMPOCO FUE SOLVENTE

Un total de 21 de los 60 puntos en juego para los cinco, el 35 por ciento, un porcentaje inferior al de la pasada temporada, la primera con el nuevo formato y que tampoco mostró una excesiva solidez del fútbol español a domicilio. LaLiga EA Sports tuvo un equipo menos y sacó 24 puntos, el 50 por ciento, de los 48 posibles, con el debutante Girona FC sin poder aportar ninguno ante el PSG (1-0), el Milan (1-0), el Sturm (1-0) y el PSV (4-0), al igual que el Villarreal sin marcar también.

Y, de nuevo, el FC Barcelona, con apuros, rayó a buen nivel, pese a perder la primera salida europea del año, ante el AS Monaco (2-1), y luego imponerse al Estrella Roja (2-5), al Borussia Dortmund (2-3) y al Benfica (4-5) y repitiendo endeblez atrás (10 goles recibidos). Nueve puntos que replicó el Atlético de Madrid, ganador ante el PSG (1-2), el Sparta Praga (0-6) y el RB Salzburgo (1-4) tras perder también en su debut ante el Benfica (4-0). El Real Madrid sumó seis de sus triunfos ante el Atalanta (2-3) y el Brest (0-3), pero cayó ante el Lille (1-0) y el Liverpool FC (2-0).

Posteriormente, en la fase de cruces, el Barça, que fue el que más lejos llegó, a semifinales, sólo fue capaz de ganar como visitane en la ida de octavos ante el Benfica (0-1), perdiendo en la vuelta de cuartos en Dortmund (3-1) y en la de la penúltima ronda ante el Inter de Milán (4-3), lo que le privó de estar en la final.

El Real Madrid ganó a domicilio al Manchester City (2-3) en la ida del 'playoff' para luego perder en la vuelta de octavos ante el Atlético (1-0) y la ida de cuartos ante el Arsenal FC (3-0), mientras que el conjunto colchonero perdió la ida de octavos en el Santiago Bernabéu (2-1).

En la Liga Europa, el Real Betis y el RC Celta tuvieron actuaciones dispares, con el conjunto verdiblanco sacando siete de los 12 puntos posibles, cayendo únicamente en su última salida al PAOK (2-0) y empatando ante el Genk (0-0), lo que le permitió acabar en el 'Top 8' y evitar una ronda extra que sí tendrá que jugar el equipo gallego que sólo sacó cuatro puntos tras ganar al Dinamo Zagreb (0-3) y empatar ante el Estrella Roja (1-1) y perder frente al Stuttgart (2-1) y el Ludogorets (3-2).

Finalmente, en la Conference League, el Rayo Vallecano, con una salida menos (3), ganó al Jagiellonia (1-2), empató con el Hacken (2-2) y perdió con el Slovan (2-1). De este modo, el fútbol español sumó en esta primera fase de las competiciones europeas un total de 36 puntos de los 93 que hubo en juego, un discreto 38,7 por ciento.