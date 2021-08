El fútbol español recibe su homenaje tras Tokio: "Su saber perder es tan importante como el oro"

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La selección española olímpica de fútbol ha recibido este lunes un emocionante homenaje en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) tras conquistar la medalla de plata en los Juegos de Tokio, donde han dado muestras de un "comportamiento ejemplar" y un gran "saber perder" que hacen que todo lo vivido sea "tan importante como ganar el oro".

Los hombres de Luis de la Fuente aterrizaron sobre las 15.30 horas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas junto al resto de la delegación olímpica española en Tokio, y tras ello se dirigieron a las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), donde fueron sorprendidos por sus familiares.

Tras momentos de alegría, risas y lágrimas de emoción por el reencuentro, los jugadores participaron en el acto de agradecimiento y bienvenida que organizó para ellos la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), encabezada por su presidente, Luis Rubiales.

"Celebrar una plata es muy agradable, pero para llegar hasta aquí tuvieron que tener un respaldo muy grande, y eso se lo han dado sus familias", explicó Rubiales, que destacó el trabajo de las Federaciones territoriales en el éxito de Tokio. "Hoy es un acto de licenciatura, han pasado por diferentes categorías y han conseguido una plata olímpica, y ahora tienen que luchar por la absoluta. Siendo un orgullo inmenso por ellos; ¡qué comportamiento, qué saber perder! Eso es tan importante como ganar el oro. Tenemos una selección que es campeona dentro del campo, pero también fuera", destacó.

Además, el máximo dirigente de la RFEF se comprometió a hacer llegar "una réplica" de la medalla de plata a cada uno de los componentes del cuerpo técnico, y agradeció "el respaldo y el cariño" del presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco. "Es el mejor dirigente del deporte español de la historia, no va a haber nadie que le pueda superar, por sus valores, por su cariño y por su cercanía. Es un maestro para todos los que nos dedicamos al deporte", apuntó.

DE LA FUENTE: "TENGO UN PELLIZQUILLO EN EL CORAZÓN, SE CIERRA UN CÍRCULO"

El seleccionador olímpico, Luis de la Fuente, se definió como "un privilegiado" al poder dirigir a estos jugadores. "Estoy viviendo una época gratificante en lo emocional, lo deportivo y lo emocional, y estoy disfrutando como nunca, más que como futbolista", confesó.

"Desde que los conocí, vi el crecimiento que iban teniendo. Estoy feliz y orgullosísimo de lo que hemos hecho y lo que han conseguido. Se me hace un pellizquillo en el corazón al saber que se cierra el círculo con los Juegos Olímpicos. Me emociona, les deseo toda la suerte del mundo. Han formado un grupo irrepetible, que no cede nunca, que tiene fuerza para superar cualquier adversidad. Es muy fácil trabajar con ellos", explicó.

"Nos fuimos a esta aventura a por el oro, no lo escondimos nunca. Fueron tan valientes que desde el primer momento, sabiendo a lo que nos arriesgábamos, dijimos que íbamos a pelear por el oro y que queríamos que el país se sintiese muy orgulloso. Son un ejemplo para la juventud. Se han cumplido los objetivos; hemos peleado por el oro, pero no hemos perdido nada, hemos ganado una medalla de plata. El sentimiento de orgullo está patente, hemos hecho feliz a mucha gente", indicó.

Por último, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, destacó la importancia de lo que han conseguido. "No somos conscientes de lo que hemos hecho. A los Juegos Olímpicos solo llegan 12 equipos de 205, y ahí estabais; habéis pasado las eliminatorias. La apuesta que ha hecho mi hermano Luis Rubiales ha sido impresionante, no ha habido nunca un equipo tan compacto y con tan buenos jugadores como el equipo que se ha llevado. El deporte español os tiene que hacer un homenaje", afirmó.

"No he tenido la sensación de que hayamos perdido absolutamente nada. Habéis formado parte del éxito español; en la relación resultados-inversión pública, España es el primer país del mundo distanciado. No nos podemos comparar con Italia; en España las federaciones reciben 50 millones y en Italia, 400. Tenemos que ver con lo que tenemos a dónde llegamos", advirtió.

"España en fútbol ha sido campeona de todo, pero las páginas más brillantes están por escribirse. Seréis figuras mundiales. Con este equipo, incluso conmigo de entrenador, ganamos la liga. Estáis al servicio del equipo, pusisteis un sentimiento especial que necesitábamos por todo lo que ha pasado con la COVID-19. Os doy las gracias por todo lo que habéis hecho", concluyó.

