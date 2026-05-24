Oscar Trejo of Rayo Vallecano is thrown in to the air by teammates during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Villarreal CF at Estadio de Vallecas on May 17, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid instalará tres pantallas gigantes en el estadio de Vallecas para ver al Rayo Vallecano disputar la final de la Conference League, el próximo miércoles 27 de mayo en la ciudad alemana de Leipzig, frente al equipo británico Crystal Palace.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, habrá un monitor frente a cada grada, que cuentan con más de 14.700 plazas. El club ofrecerá las entradas a 5 euros para el público general que quiera vivir este partido.

La venta se realizará de forma progresiva y sectorizada, en función de la demanda y de criterios de seguridad y control de aforo. Para ello, se han establecido horarios especiales de taquilla: lunes 25 de mayo de 15 a 21 horas, el martes 26 de mayo de 11 a 21 horas y el miércoles 27 de mayo desde las 11 horas hasta el inicio del partido.

Aproximadamente el 90% de los abonados rayistas viajarán a Leipzig, pero el resto de los aficionados podrá también disfrutar del ambiente del campo durante el encuentro asistiendo al estadio situado en el distrito de Puente de Vallecas de la capital.

"Esperamos que todos los rayistas puedan reunirse para celebrar el gran momento de su equipo, al que deseamos una merecida victoria frente al Crystal Palace", ha señalado el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.