Isi Palazon of Rayo Vallecano celebrates a goal with teammates during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and RCD Mallorca at Estadio de Vallecas on January 11, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Estadio de Vallecas contará con una separación física en la grada entre la afición local y visitante "para cumplir la normativa vigente y garantizar que los encuentros se desarrollen en las mejores condiciones de seguridad".

Así lo ha trasladado el el consejero de Cultura Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha señalado que el Ejecutivo autonómico "cumplirá su compromiso" y presentará al final de legislatura un proyecto de remodelación integral para este campo de titularidad autonómica.

"Ahora estamos trabajando en todos y cada uno de los requerimientos que va haciendo La Liga y las organizaciones europeas para que el Rayo pueda jugar en su estadio en las condiciones que tiene que hacerlo", ha explicado el consejero, quien ha recordado que la Comunidad ha concluido la primera fase de los trabajos de rehabilitación del estadio, por valor de dos millones de euros.

En una primera fase de trabajos de rehabilitación del estadio, la Comunidad ha invertido un total de dos millones de euros. El campo vallecano ha visto renovadas de forma integral sus dos cubiertas, así como la repación de las fachadas de la avenida de la Albufera y de la calle del Arroyo del Olivar, mientras que la del Payaso Fofó ha sido acondicionada para la exhibición de un gran mural conmemorativo con motivo del primer centenario del club, que se ha realizado en colaboración con las peñas.

Además, la gran jardinera de entrada a taquillas, que ocupaba un 40% de la superficie y dificultaba el tránsito fluido, ha sido sustituida por una escalinata con barandillas de acuerdo a la normativa de seguridad, que contará con una plataforma salvaescaleras para el acceso de personas con movilidad reducida.

En el interior, se han reformado los aseos, y en la zona de federaciones (boxeo, tenis de mesa, ajedrez y billar) se han instalado nuevos sistemas de climatización y extracción y se han llevado a cabo mejoras de seguridad.

El estadio ha estrenado además un nuevo videomarcador LED para que los aficionados cuenten información en tiempo real de los partidos, así como a estadísticas del juego en los distintos encuentros que dispute el Rayo Vallecano en su 'templo'. Estas actuaciones se suman a otras llevadas a cabo anteriormente en el estadio, como la instalación de diez nuevas puertas antipánico para poder facilitar así los accesos y salidas al campo.