El exjugador Fernando Morientes recibirá una de las Medallas de Oro de Castilla-La Mancha de este 2026

Archivo - Fernando Morientes attends the photocall of Presentation of EA Sports FC25 game at Pabellon Satelite on September 26, 2024, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

GUADALAJARA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Medallas de Oro de Castilla-La Mancha recaerán este 2026 en la periodista Sara Carbonero y en el exfutbolista Fernando Morientes en el Día de la Región que se celebrará el próximo 31 de mayo en Cuenca.

Así lo ha adelantado el presidente regional, Emiliano García-Page, durante su intervención en el acto de entrega de los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha que se ha celebrado este viernes en Marchamalo.

En un año "tan deportivo y de eventos internacionales", la región ha querido reconocer a Sara Carbonero, de Corral de Almaguer (Toledo), por su labor en la "información deportiva en clave femenina y como precursora de la misma, por sus muchos esfuerzos y también por el cariño de la región".

Además, se reconocerá a Fernando Morientes, "una de las grandes estrellas del fútbol y una magnífica persona", vinculado a la localidad toledana de Sonseca. "La clave es que los reconocimientos sean sinceros y que tengan un propósito", ha afirmado el presidente regional.

Además, según ha avanzado García-Page, la Universidad de Castilla-La Mancha recibirá un reconocimiento formal en el Día de la Región, con motivo de su 40 aniversario.