Fútbol.- El exjugador Francisco Borja Lacasa niega que mediara para un acuerdo entre Osasuna y jugadores del Betis

Publicado 03/02/2020 21:54:42 CET

PAMPLONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista Francisco Borja Lacasa ha negado que hiciera de intermediario en 2014 entre Osasuna y varios jugadores del Betis para tratar de predeterminar el resultado de dos partidos a final de temporada con la finalidad de que el club navarro conservara la categoría en Primera División.

Lacasa ha señalado, durante su declaración como testigo en el juicio del caso Osasuna, que conoce a los exjugadores del Betis Antonio Amaya, Xavi Torres y Jordi Figueras, acusados en el juicio, pero ha negado que le llegaran a decir que estuvieran en conversaciones con Osasuna y ha rechazado igualmente que él intermediara entre ambas partes.

"Todos los finales de temporada se escuchan muchos comentarios, pero a veces los resultados se dan y otras veces no se dan. Yo no he escuchado nada de movimientos de Osasuna, todos los meses de mayo se escuchan millones de cosas, pero concretamente no sabía nada de que Osasuna había hecho algo o no", ha indicado.

La fiscal le ha preguntado sobre llamadas que él realizó al número de teléfono supuestamente utilizado para pactar las primas o los posibles amaños de partidos y ha afirmado que desconoce a qué persona corresponde ese número. "Yo con Xavi -Torres- y con Antonio -Amaya- me comunicaba con los teléfonos que tenían ellos y ellos con el mío. En mayo del 14, en mayo del 15 y de todos los años hablo con un montón de gente. Yo no sé cuántas llamadas haría, más de 2.000 llamadas habré tenido entre entrantes y salientes", ha indicado.