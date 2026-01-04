La familia del naufragio en Indonesia confía en que continúe la búsqueda de los dos menores aún desaparecidos

Imagen de la búsqueda de los desaparecidos en Indonesia - IMAGEN FACILITADA POR FAMILIARES DE DESAPARECIDOS

VALÈNCIA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las familias afectadas por el accidente en Indonesia han mostrado su confianza en que el dispositivo de búsqueda continúe hasta localizar a los dos menores aún desaparecidos "lo antes posible", después de haber recibido este domingo la confirmación de la recuperación de los restos mortales de Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B.

En un comunicado conjunto, estas familias explican que las autoridades indonesias, cuya labor valoran "enormemente", han extendido tres días más el periodo oficial de búsqueda y siguen dotando de más medios humanos y materiales a este dispositivo, que confían en que continúe hasta localizar a sus seres queridos.

"Agradecemos todo el apoyo que estamos recibiendo, tanto en España como en Indonesia, por parte de las instituciones y del conjunto de la sociedad. Las muestras de empatía y el respeto en el tratamiento de la información sobre esta indescriptible tragedia son un consuelo en mitad del dolor. No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos", manifiestan.

El cuerpo hallado este domingo en aguas de Indonesia es el de Fernando Martín, desaparecido en el naufragio de una embarcación ocurrido el pasado 26 de diciembre en el que viajaba junto con su familia. Así lo han confirmado fuentes familiares, que han conocido la localización del cuerpo en la madrugada de este domingo.

El cuerpo de Fernando Martín, de 44 años y entrenador del Valencia CF Femenino B, se ha encontrado en la misma zona donde el pasado lunes 29 de diciembre se halló el cuerpo de la otra menor localizada, de 12 años.

La mujer de Fernando, Andrea Ortuño, fue hallada con vida tras el naufragio, al igual que una de las hijas de ella, que ya se encuentra en España. El pasado 29 de diciembre se localizó el cadáver de la menor de 12 años hija también de Andrea y faltaban por localizar a tres desaparecidos: Fernando Martín --cuyo cuerpo ha sido encontrado este domingo-- y otros dos niños, ambos varones: uno hijo de Andrea y otro de Fernando.

Los equipos de rescate han encontrado el segundo cuerpo sin vida en el lugar donde se están realizando las labores de búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos de la familia valenciana que sufrió el naufragio de una embarcación en el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia.

Los desaparecidos se encontraban a bordo del barco de madera KM Putri Sakinah, que naufragó a última hora del pasado viernes 26 mientras se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en las aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental.