El FC Barcelona-Atlético y el España-Islandia baten récords en TVE

Alex Baena of Atletico de Madrid and Pau Cubarsi of FC Barcelona in action during the Spanish Cup, Copa del Rey, football match Semifinal Second Leg played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on March 03, 2026 in Barcel - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los partidos entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre, y entre España e Islandia, de la fase de clasificación para el Mundial Femenino de Brasil de 2027, batieron este martes récords durante sus retransmisiones por TVE.

Así, según informó este miércoles la cadena pública, el encuentro entre blaugranas y rojiblancos, que dio comienzo por La 1 a partir de las 21.00 horas, se convirtió en la emisión más vista del año y también en el partido más visto de la temporada, con 4.028.000 seguidores, un 26,9 por ciento de cuota de pantalla y 8.022.000 espectadores únicos.

Dos horas antes, a las 19.00 y también por La 1, se produjo el debut en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil de la selección femenina ante Islandia tuvo una audiencia de 1.018.000 espectadores, 11,1 de 'share' y más de 3,9 millones de contactos, siendo el partido de fútbol femenino más visto del año.