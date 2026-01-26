Archivo - Equipo de la fintech española de Stamp. - @LAIDEA.ES - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La fintech Stamp ha cerrado una ronda de financiación de cuatro millones de euros liderada por Dozen y en la que han participado Ebisu Digital, Barça Innovation Hub (el vehículo de inversión del FC Barcelona) y varios 'business angels', entre ellos Andreas Mihalovits y Thibaut Courtois a través de su brazo inversor NXTplay.

El capital captado se destinará principalmente a acelerar la expansión de la 'fintech' española en sus mercados actuales (España, Italia y Portugal), así como al desarrollo de producto, con especial foco en soluciones más avanzadas de pagos internacionales y en el lanzamiento de un nuevo producto basado en inteligencia artificial (IA).

Frente al sistema de devolución del IVA basado en procesos de devolución posterior a la compra (tax refund), Stamp ha desarrollado un modelo tecnológico que activa el beneficio fiscal en el propio punto de venta, integrándose en la experiencia de pago de forma digital y conforme a la normativa europea.

Además del capital privado, la 'fintech' señala que cuenta con ayudas públicas ya concedidas procedentes del Ministerio de Industria y Turismo, del Ayuntamiento de Valencia, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid.

La compañía tiene sede en Madrid y Milán y hub tecnológico en Valencia dentro de Lanzadera, ecosistema de empresas y startups impulsado por el presidente de Mercadona, Juan Roig.