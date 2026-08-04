Fútbol.- La Federación de Fútbol de Gipuzkoa premiará a Oyarzabal y Zubimendi como campeones del mundo

Archivo - Martin Zubimendi of Real Sociedad talks to Mikel Oyarzabal during the Spanish league, La Liga, football match between Real Sociedad and Real Madrid CF at Reale Arena on 4 of december, 2021 in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Fútbol de Gipuzkoa premiará a los jugadores guipuzcoanos Mikel Oyarzabal y Martín Zubimendi, después de que se hayan erigido en campeones del mundo tras ganar el Mundial 2026 con La Roja.

Tal como ha decidido la Junta Directiva de la Federación guipuzcoana, al igual que ambos futbolistas fueron premiados en 2024 tras ganar la Eurocopa, ahora recibirán nuevamente su reconocimiento "cuando sus agendas se lo permitan". Será, en todo caso, "en una ceremonia sencilla y privada".

En los últimos años, la Federación también ha premiado a varios jugadores del territorio "por sus éxitos en competiciones internacionales", entre ellos, Beñat Turrientes, Irene Paredes, Aiara Agirrezabala, Julia Arrula, Mirari Uria, Izarne Sarasola e Intza Egiguren.

La Federación de Fútbol de Gipuzkoa ha destacado "especialmente" el trabajo que realizan todos sus clubes en el sector juvenil, ya que les permite "contar con un número impresionante de atletas en competiciones de élite".