Fútbol.- La Federación de Fútbol de Madrid será "contundente" contra el racismo como en el partido suspendido el sábado

Publicado 20/01/2020 15:28:17 CET

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, Francisco Díez, ha anunciado que serán "duros y contundentes" contra casos de racismo, agresiones y menosprecios que se vivan en todos los campos de fútbol de la región, como el sucedido este fin de semana en el partido de Preferente Juvenil entre Los Yébenes y el EMF Aluche.

El encuentro fue suspendido por insultos racistas a Ibu, jugador del equipo local. Desde la grada se escuchó "puto negro de mierda" y "no me escupas, negro" y el árbitro decidió suspender el encuentro. Además, mantienen que el entrenador de su equipo y algunos futbolistas tuvieron que salir escoltados de las instalaciones.

"Es un tema grave y vamos intervenir. Hay un expediente informativo, pero no me valen estos expedientes, vamos a intervenir y vamos a llegar al fondo de las cosas. Quien utilice el deporte, en este caso el fútbol, para insultar, agredir o despreciar a otra persona no tiene cabida en ningún deporte. La sociedad tiene que darse cuenta de que hablamos mucho de valores y de muchas cosas pero el valor principal es el respetar, saber convivir y que cada uno sepa cuál es su sitio. Mucha gente utiliza los fines de semana para descargar esa ira acumulada durante la semana", ha reflexionado.

"El deporte es una forma de integración, educación y respeto. Todo el que crea que en el fútbol puede actuar de otra forma, sobra en el deporte. Vamos a ser duros y contundentes y después del informe que vamos a tener, la sanción va a llegar", ha proseguido el presidente de la Federación.

Tras la firma este mañana de un manifiesto contra la violencia en el deporte, propulsado por la Comunidad de Madrid, junto a otras 60 federaciones deportivas de la región, Díez ha afirmado que los dirigentes tienen que dar ejemplo. "Lo primero que tenemos que hacer es saber estar en público, saber lo que decimos y muchas veces ser humildes y dirigirnos a la gente con cercanía y conocer sus problemas. En la Federación de Fútbol lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciéndolo", ha dicho.

El presidente de la Federación de Fútbol de Madrid ha respaldado también la suspensión del partido de fútbol hace un mes entre el Rayo Vallecano y el Albacete por los insultos de "nazi" al jugador ucraniano Roman Zozulia. "Lógicamente, lo apoyamos. Estar en un campo de fútbol no te da permiso porque hayas pagado la entrada. Tú has pagado por acudir a un espectáculo, pero eso no te da permiso para insultar a nadie", ha recalcado.

Francisco Díez ha calificado de "acuerdo histórico" el manifiesto firmado hoy contra la violencia en el deporte. "Es un día de alegría y de responsabilidad. Alegría porque hemos firmado 61 federaciones un acuerdo histórico, y responsabilidad porque hay que pasar de las palabras a los hechos. La sociedad española y madrileña está atravesando una situación de falta de valores y de respeto muchas veces", ha concluido.

Por su parte, el EMF Aluche ha publicado un comunicado en el que condena cualquier acto de violencia física y verbal, así como "cualquier actuación racista, xenófoba, homófoba o que ataque los derechos fundamentales de cualquier persona".

"Ante lo ocurrido ayer tarde en el partido entre nuestro Juvenil B y Los Yébenes, por parte de un presunto aficionado de nuestra entidad, condenamos enérgicamente los hechos y ponemos en marcha la apertura de un expediente informativo para aclarar lo acontecido en todos sus extremos y actuar en consecuencia en el marco y de acuerdo a los protocolos de 'Tolerancia Cero' promovidos por la Real Federación de Fútbol de Madrid, que esta Agrupación Deportiva suscribe", apuntan.