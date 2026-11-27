El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, antes del debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El presidente del Gobi - Alberto Ortega - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 27 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente Pedro Sánchez que garantice que la final del Mundial de Fútbol de 2030, que España coorganiza con Marruecos y Portugal, tendrá lugar en nuestro país, y el jefe del Gobierno ha apostado por el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

En el debate a cuatro organizado por la Academia de la Televisión, ha sido Feijóo quien ha sacado el tema preguntando directamente al presidente y a los demás candidatos si defenderán que España acoja la final de ese campeonato: "Mire, yo defiendo que España tiene que acoger la final del Mundial de 2030. ¿Ustedes también?".

Y el presidente del Gobierno ha recogido el guante y, aunque ha dicho ser seguidor del Atlético de Madrid y que le gustaría que fuera en el Metropolitano (lo ha llamado Wanda, su anterior denominación), cree que debería celebrarse "en el Bernabéu".

También ha entrado en este debate el líder de Vox, Santiago Abascal, en su caso para apostar por excluir a Marruecos de la organización del Mundial tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta de finales de julio. "Yo quiero decir que España no puede coorganizar ningún tipo de mundial con Marruecos en estas circunstancias", ha señalado.