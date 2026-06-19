El fútbol femenino español bate récord con 127.242 licencias y un crecimiento del 90% desde 2022

Archivo - Alexia Putellas of FC Barcelona greets Misa Rodriguez of Real Madrid during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and FC Barcelona at Alfredo Di Stefano stadium on March 29, 2026, in Valdebebas, Madrid, Spai - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fútbol femenino español alcanzó en la temporada 2025/2026 un nuevo máximo histórico con 127.242 licencias federativas, un crecimiento de 17.368 respecto al curso anterior que confirma la consolidación del proceso de profesionalización y el fuerte impulso experimentado por este deporte en los últimos años.

Según informó este viernes la Liga F, el aumento interanual fue del 15,8% respecto a las 109.874 licencias registradas en la campaña 2024/2025 y eleva a cifras récord una tendencia de crecimiento sostenido que se ha acelerado desde la creación de la competición profesional.

La evolución adquiere mayor dimensión al observar el recorrido reciente del fútbol femenino español. En la temporada 2021/2022, previa a la profesionalización, se contabilizaban 67.149 licencias; un año después, ya con Liga F en marcha, la cifra ascendió hasta 87.827 y en la campaña 2023/2024 se superó por primera vez la barrera de las 100.000.

De este modo, en apenas cuatro temporadas el fútbol femenino ha incorporado 60.093 nuevas licencias, lo que supone un incremento cercano al 90% respecto al punto de partida de 2021/2022 y consolida el momento de mayor expansión de su historia.

Liga F atribuye este crecimiento al desarrollo de una estructura profesional más estable y visible, apoyada en el crecimiento del producto deportivo, el aumento de la exposición mediática, el seguimiento en estadios y plataformas y la activación de proyectos junto a clubes, instituciones y patrocinadores.

La competición destacó además el impacto social derivado de esta evolución, al considerar que cada vez más niñas encuentran referentes cercanos y visibles en el fútbol profesional y perciben este deporte como una opción real de futuro.

En este sentido, recordó que una encuesta elaborada por Adecco en 2024 entre menores de entre 4 y 16 años situó la profesión de futbolista como la segunda más deseada por las niñas, únicamente por detrás de profesora, un dato que, según la organización, refleja el cambio de percepción alrededor del fútbol femenino.

Con estas cifras, el organismo considera que el siguiente desafío pasa por consolidar el crecimiento alcanzado y reforzar las estructuras que permitan ampliar la práctica deportiva y seguir fortaleciendo una competición profesional "fuerte, sostenible y referente" tanto en el ámbito deportivo como social.