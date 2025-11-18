Fernando Vaquero dice sufrir "ciberacoso" por su cartel de la Cabalgata de Reyes con una camiseta del Betis

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El autor del cartel de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, Fernando Vaquero, ha señalado este lunes que recibe "ciberacoso" por su obra. Ha asegurado que ha recibido "insultos, amenazas telefónicas y otros tipos de bullying" desde la publicación del cartel y ha decidido "no realizar ningún tipo de declaraciones".

En un comunicado publicado en su cuenta de X, Vaquero ha indicado que "no ha pretendido excluir ni dividir a nadie" con su obra. "He querido plasmar simplemente como los niños en sus cartas de reyes piden entre otras cosas camisetas de fútbol y para representar esta idea he recurrido a un recuerdo de mi infancia en el que me regalaron una camiseta del Betis", ha subrayado.

El cartel de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2025, presentado en la tarde del pasado viernes por el Ateneo de Sevilla, ha creado revuelo en redes sociales, donde muchos simpatizantes del Sevilla Fútbol Club han afeado que aparezca una camiseta del Real Betis Balompié.

En el comunicado, Vaquero ha señalado que "no ha cobrado nada" por realizar el cartel. "Lo hice como un regalo sincero a mi ciudad, un gesto de cariño que, por desgracia, algunas personas han querido interpretar como un regalo envenenado", ha afirmado.

Vaquero ha enmarcado que el cartel, realizado en óleo sobre lienzo, narra una escena íntima inspirada en la mañana del 6 de enero. La imagen muestra una bolsa de papel con el escudo del Ateneo junto a la puerta, simbolizando "la magia que está a punto de renacer", y una estancia iluminada por el amanecer en la que un niño -pintado de espaldas para que "cada uno pueda verse reflejado"- contempla sus regalos. Entre los elementos, el artista incluye detalles personales como el rostro de su hija Julia en una de las figuras infantiles.