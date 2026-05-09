La FFIB celebra su centenario y rinde homenaje a la historia del fútbol balear

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha celebrado este sábado el centenario de su constitución con un acto en Son Amar, durante el cual se ha rendido homenaje a clubes, jugadores, entrenadores, árbitros y a todos los que han formado parte del organismo y de la historia del fútbol en el archipiélago.

La ceremonia ha contado con la presencia, entre otros representantes, del presidente de la propia FFIB, Jordi Horrach, y también del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán.

También ha acudido a la gala la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, quien ha destacado el apoyo institucional al mundo del balompié porque a su juicio "ningún deporte aglutina tanta afición, tantos jugadores, tantos equipos, ningún deporte consigue tampoco generar este sentimiento, esta pasión, ningún deporte es capaz de generar tanta integración, tanta cohesión y construcción en un país plural".

La líder del Ejecutivo autonómico ha agradecido el trabajo de la Federación Balear de Fútbol en la transmisión de los valores del respeto y la convivencia. "La violencia no es una opción, no tiene que tener cabida en este deporte, igual que no la tiene en ningún aspecto de nuestra vida", ha apuntado.

Prohens también se ha mostrado orgullosa de los avances en fútbol femenino, teniendo Baleares grandes referentes como Mariona Caldentey, Cata Coll, Patri Guijarro y Virginia Torrecilla. "Antes hubo quien abrió camino y esto también forma parte de estos 100 años", ha resaltado.

La líder del Govern ha felicitado a Jordi Horrach por esta efeméride y luego ha reivindicado que la FFIB no solo organiza competiciones, sino que educa a personas y es tanto escuela de vida como escuela de valores.