De la Fuente ve a los árbitros españoles como "los mejores", pero entiende que el Madrid defienda sus derechos

VALLADOLID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional absoluto de fútbol, Luis de la Fuente, ha defendido al estamento arbitral al asegurar que son "los mejores del mundo", si bien entiende que el Real Madrid, como club, defienda "sus derechos", mientras que ha confesado que no le fue "agradable" acudir la semana pasada a testificar en el juicio por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

El técnico riojano, que ha participado en los desayunos de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, ha defendido la labor de los colegiados que, a su juicio, son "mejores del mundo". "Llevaré ya dirigidos en todas las categorías más de 200 partidos. Me han pitado árbitros de todo el mundo y saco la conclusión de que en España tenemos los mejores. Y además que son gente maja, son gente sana, son gente sociable", ha argumentado.

No obstante, considera que el Real Madrid tiene el derecho "a defender sus intereses" si lo estima "oportuno". "Yo bastante tengo con hacer las convocatorias, que vaya lío. Que los organismos competentes sean los que decidan", ha zanjado.

Por otro lado, el de Haro ha reconocido que no le fue "agradable" testificar en el juicio de Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso al no estar "en su espacio" y ha incidido en que para él no es "agradable" ir a sitios a los que uno no está "acostumbrado". "Te sientas ahí. Es tu obligación como ciudadano, sin más", ha argumentado para asegurar que ha intentado "ayudar en algo".

De ahí que prefiera someterse a "terceros grados" como el de este foro, a los medios de comunicación o al juicio del público por sus méritos deportivos. "A mí me gusta que me examinen en el campo", ha sentenciado.

Por otra parte, ha celebrado la "estabilidad" que vive la RFEF desde el pasado "16 de diciembre", cuando fue elegido presidente Rafael Louzán, una situación ratificada con su absolución por el Tribunal Supremo.

"Afortunadamente para todos tenemos la tranquilidad, la estabilidad de darle una normalidad a una situación que no era cómoda. La Federación Española de Fútbol es muy importante y necesitaba de una cabeza visible. Estamos felices de que ya lo tengamos desde el 16 de diciembre, y que sea así. Ya estamos en marcha, en velocidad de crucero haciendo muchas cosas que hay que hacer", ha recalcado.

Finalmente, De la Fuente ha reconocido que la situación deportiva del Real Valladolid, colista en LaLiga EA Sports, es "difícil", pero que todavía "no hay nada decidido". "Ahora mismo no hay nada claro, ni por arriba ni por abajo, y si ganas tres partidos como el Valencia estás vivo", ha razonado.

El selecccionador ha echado la vista atrás para recordar vínculos con la ciudad. Así, ha señalado que estuvo en la inauguración del José Zorrilla y también ha recordado un partido "muy ventoso" donde el balón no se sujetaba "en el córner". "He tenido la oportunidad de jugar con el Athletic y también con el Sevilla y tengo buen relación con jugadores de este equipo", ha señalado.

Precisamente en el Sevilla tuvo como entrenador a Vicente Cantatore, icono blanquivioleta, del que guarda un buen recuerdo. "Aprendí muchísimo de él. Estuve dos años y en el segundo volví al Athletic porque el apostó por otro jugador. Pero reconoció mi profesionalidad y eso me hizo sentir muy orgulloso", ha agregado.

Por último, sobre si el Real Valladolid debería de haber cesado antes a Paulo Pezzolano, ha rechazado analizar esta situación para advertir, eso sí, de que para él es un "drama" los cambios en el banquillo. "Estoy siempre solidarizado con los compañeros. Lo paso fatal cada vez que hay un cese. Yo creo que siempre hay tiempo para dar oportunidades y confiar en una persona", ha explicado para incidir en que, pese a la situación que vive deportivamente el club, todavía hay tiempo para "salir adelante".