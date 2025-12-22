Fútbol.- La Fundación LaLiga celebra en El Salvador cuatro campos de su programa 'LaLiga Valores y Oportunidad'

Una imagen del campus 'LaLiga Valores y Oportunidad' en El Salvador - PRENSA LALIGA

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación LaLiga celebró durante estas últimas semanas en la ciudad de El Salvador un total de cuatro campus del programa 'LaLiga Valores y Oportunidad' destinados a la educación de los valores deportivos a través del fútbol y promovidos junto al Instituto Nacional de Deportes de El Salvador (INDES).

En concreto, 240 representantes de las escuelas del programa en su categoría de infantiles y alevines y procedentes de las cuatro zonas del país (central, paracentral, oriental y occidental) han disfrutado con ilusión de los campus en las instalaciones del Estadio Nacional Las Delicias y el hotel del INDES, informó LaLiga este lunes en nota de prensa.

"La alta calidad de los contenidos del programa y la gran satisfacción con la que finalizan todos sus participantes han convertido al Campus LaLiga Valores y Oportunidad en todo un referente educativo en materia del deporte, gracias a la dirección de un equipo técnico de profesionales de la Fundación LaLiga, quienes trabajan con una programación de prácticas socioeducativas y técnico deportivas a través de la metodología 'Valores para Ganar'", señaló la patronal.

Los jóvenes salvadoreños y salvadoreñas disfrutaron, además de multitud de actividades de ocio, de visitas turísticas y talleres educativos que abarcaban temáticas como la promoción de buenas actitudes sociales, la prevención de lesiones y hábitos saludables, compaginados todos ellos además con los propios sobre tecnificación en fútbol.

"No sólo hablamos de fútbol sino de formar buenas personas, que puedan aportar lo que aprenden en estos Campus a su comunidad y a su país. Estas experiencias no son únicamente deportivas, también son sociales, y ayudan a formar mejores personas", señala Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga.

Entre los participantes, Edward Gutiérrez, de 12 años, quien representa a la Academia Municipal de San Vicente se mostró "muy emocionado y agradecido por la oportunidad". "Mi sueño es ser futbolista profesional y estar aquí me motiva todavía más", confesó, reconociendo que también disfrutó de las visitas al Palacio Nacional, el Estadio Nacional Jorge 'El Mágico' González y el museo, y la BINAES", aseguró.

A su vez, 20 monitores en prácticas, pertenecientes a las escuelas del programa LaLiga Valores y Oportunidad, han recibido una formación que han puesto en ejecución durante las dos semanas que han durado los campus.

Leipzigndell Francheska Rivera, quien jugará la final de la Liga Femenina de Primera División Salvadoreña, es parte de los monitores que apoyan el trabajo deportivo con los participantes, y destaca que "todos ellos vienen muy motivados" y que en cada entrenamiento les inculcan "disciplina y respeto".

Los seleccionados para participar en esta experiencia provienen de las propias escuelas del programa, el cual cuenta con el apoyo del sector gubernamental del deporte salvadoreño, las municipalidades, los centros escolares, así como padres y madres, quienes colaboran activamente en el programa.

"Siempre hemos dicho que esta es una parte del aporte gubernamental al fútbol, pero también estamos formando en valores, buscando que los beneficiarios de este programa se conviertan no sólo en buenos deportistas, sino también en honrados y productivos ciudadanos", remarcó Yamil Bukele, presidente ad honórem del INDES.

Finalmente, Debbie Gómez, coordinadora del programa 'LaLiga Valores y Oportunidad', resaltó la felicidad por "poder cerrar con éxito otra fase del Campus, en el que las sensaciones de las entidades organizadoras han sido inmejorables, el feedback de los participantes ha sido muy positivo y el desarrollo en general se ha dado tal como se esperaba".