La Fundación del Racing de Santander donará dos euros a Colombia por cada uno que aporte la afición

Imagen de la campaña solidaria lanzada por la Fundación Racing - REAL RACING CLUB

SANTANDER, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Real Racing Club ha iniciado una campaña para recaudar fondos para las víctimas del reciente terremoto con epicentro en Chocó (Colombia), que ha provocado hasta el momento 285 víctimas mortales, y de esta forma se aportará ndos euros por cada uno que done la afición, tal y como ya hizo durante la dana de Valencia.

La entidad racinguista ayudará especialmente a la reconstrucción de La Victoria y el Valle del Cauca, zona natal de su futbolista Gustavo Puerta. Así, el centrocampista, quien a nivel personal ya ha donado alimentos a los afectados, mediante una nota de prensa ha animado a todos los seguidores verdiblancos a sumarse a esta iniciativa social de la Fundación, que se prolongará hasta el 31 de agosto.

"Hay muchas familias que lo perdieron todo, se derrumbaron muchos edificios... por eso animo a la gente que apoye, por cada euro la Fundación aportará dos y aprovecho para enviar toda mi fuerza al pueblo colombiano. Estando unidos saldremos de ésta", ha asegurado Puerta.

Las donaciones recibidas en la plataforma habilitada contarán con su correspondiente certificado, permitiendo acceder a una deducción fiscal de hasta el 95%. Por otro lado, se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas antes del partido de LaLiga EA Sports que enfrentará al Racing con el Villarreal CF en los Campos de Sport este 16 de agosto a las 17.00 horas.