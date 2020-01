Fútbol.- La Fundación Real Madrid espera superar los 7.000 inscritos en su IV Carrera Solidaria

Publicado 13/01/2020 15:49:49 CET

La Fundación Real Madrid espera superar los 7.000 participantes en la cuarta edición de su Carrera Solidaria, que tendrá lugar el próximo 26 de enero en Madrid y que destinará los fondos recaudados para "ayudar a los más vulnerables".

"Soy un apasionado del 'running'. Es un deporte que lleva esfuerzo y ganas de mejorar, que son valores que he aprendido también en esta casa. Si por algo me gusta esta carrera es porque hay que luchar contra reloj y además, corres por y para los demás. No hay nada más bonito que correr para ayudar a la gente y sobre todo por los más vulnerables como hace la fundación", señaló el embajador de la Fundación Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que se ofreció para ser "'liebre'" de un participante elegido por sorteo durante la presentación de la carrera, que cuenta con el apoyo de Banco Santander y Gold Running.

Según explicó el responsable de Gold Running, Jaime Cue, la carrera, con plazo de inscripción abierto hasta el 23 de enero, será de 8:55 a 12:00 y presentará "un recorrido con dos distancias de cinco y diez kilómetros homologados, desde la Plaza de la Lealtad hasta el Estadio Santiago Bernabéu, siguiendo por Concha Espina, hasta llegar a la Puerta de Alcalá".

"Quiero agradecer a la Fundación Real Madrid que hayan confiado en Gold Running para llevar a cabo un proyecto tan bonito. Poder ayudar a conseguir fondos para vuestros proyectos. Sé que sin vosotros sería muy difícil llevar a cabo estos eventos porque le dais la viabilidad económica y la cobertura en redes", añadió.

Además, el director de eventos de Banco Santander, Felipe Martín, patrocinador de la cuarta edición de esta carrera, señaló que espera "seguir colaborando la Fundación Real Madrid muchos años más", en proyectos que "aúnan el deporte y el compromiso social de las personas". "En el Banco Santander nos gusta el deporte porque como empresa compartimos muchos valores como la búsqueda del éxito a través del trabajo diario", explicó.