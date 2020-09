Fútbol.- Fundación Real Madrid presenta Sports&Values Academy, una plataforma para profesionales del deporte educativo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Real Madrid presentó este miércoles 'Sports&Values Academy', una plataforma de 'eLearning' para profesionales del deporte educativo y que incluye también talleres de psicología del deporte aplicada al día a día para el desarrollo personal.

Según informó el club madridista, entrenadores, monitores, orientadores y profesores de Educación Física son el público principal al que se dirige esta nueva plataforma on line que cuenta con una experiencia de 20 años en formación de técnicos deportivos en todo el mundo.

Serán los cursos on line 'Educación en valores a través del deporte' y 'Curso de Deporte inclusivo', de 96 horas cada uno y que pueden cursarse completos o por bloques determinados, los primeros de esta plataforma formativa que pretende abrir la exitosa metodología de la Fundación Real Madrid 'Por una educación REAL: Valores y Deporte'.

Este versátil y flexible programa se aplica en todos los proyectos de la entidad, y que se traduce en los manuales 'Entrenando fútbol, enseñando valores', 'Iniciación al Valorcesto' y 'Fútbol y valorcesto inclusivos', entre muchos otros.

La metodología lúdico-educativa de la Fundación fue pionera y ha sido reconocida en numerosas ocasiones en revistas especializadas, así como con algunos premios internacionales. El proyecto formativo se diseñó por expertos en deporte y educación y se adapta a los diferentes colectivos atendidos por la Fundación cada temporada. Además, desde el Área de Formación se actualizan los manuales y se enriquecen con nuevos volúmenes, materiales y aportaciones cada temporada para formar a más de mil técnicos cada año.

La oferta inicial se completa con el I Congreso Virtual para Entrenadores, tras dos exitosas ediciones de 'Coach convention: Learning from the best', también dirigido a profesionales de la educación deportiva, pero asimismo abre la puerta a la participación de cualquier persona adulta que quiera enriquecerse y mejorar su desarrollo personal con los talleres de psicología del deporte aplicada a la vida cotidiana como 'Entrena tu mente' o los talleres de desarrollo personal, de implantación en algunos de los proyectos sociodeportivos de la Fundación como 'Emprendeporte'.